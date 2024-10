Une femme découvre la tendre relation entre ses chats craintifs et une livreuse au grand cœur (vidéo)

Legera Danielides, une chanteuse et compositrice originaire d’Alabama, aux États-Unis, est aussi propriétaire de nombreux félins à temps plein. Sur les réseaux sociaux, elle partage son quotidien avec ses animaux et une vidéo récemment postée sur TikTok est devenue virale.

Comme beaucoup de chats, ceux de Legera partent généralement se cacher quand un inconnu s’approche du porche. Pourtant, une livreuse de colis a étrangement attiré leur attention et, plus encore, est parvenue à gagner leur cœur.

@_oliverandcompany / TikTok

Des images surprenantes

Legera a constaté cela en visionnant sa caméra de surveillance qui donne sur l’entrée de sa maison. Dans le clip vidéo, partagé par Newsweek, la livreuse apparaît avec ses colis dans la main. 2 chats se trouvent sur la terrasse et curieusement, au lieu de fuir comme à leur habitude, ils se montrent plutôt confiants envers l’inconnue. Laquelle prend le temps d’interagir avec eux.

Legera s’est sentie émue en découvrant ce petit moment partagé : « Vous pouvez voir à quel point elle est gentille et à quel point son énergie est positive envers nos chats » constatait la femme. En effet, les félins se sont sentis en confiance avec la dame, qui avait probablement un bon cœur selon leur propriétaire. Certains internautes étaient du même avis dans la section des commentaires : « Les chats savent toujours qui est bon et qui ne l'est pas. Je leur fais toujours confiance » écrivait l’un d’eux.

Legera espère que la livreuse regardera sa vidéo. Elle a d’ailleurs adressé un message à sa communauté pour quiconque serait en mesure de l’identifier : « Si quelqu'un la reconnaît dans la région d'Ashville, dites-lui qu'elle est la personne la plus gentille que nous ayons jamais vue interagir avec nos chats ».