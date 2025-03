Un chiot réalise le rêve de nombreux chiens après avoir croisé un livreur de balles de tennis (vidéo)

Pour un bon nombre de toutous, l’appel des balles est irrésistible. Tinto fait partie de ceux-ci et s’est retrouvé aux anges en tombant sur un livreur de balles de tennis dans la rue. Ne pouvant résister à l’envie de suivre le monsieur, il a tiré sa maîtresse et a finalement obtenu le Saint Graal à force d’insister.

Du haut de ses 4 mois, Tinto, un Golden Retriever, découvre la vie et ses petits plaisirs. Jouer à la balle fait partie de ces derniers. Alors, quand l’animal a croisé un passant en train de livrer des balles de tennis, il a saisi l’occasion d’avoir un nouveau jouet. Sa propriétaire n’a eu nul autre choix que de le suivre !

Depuis quelques semaines, Tinto partage son quotidien avec Sofia et ses proches dans leur maison à Madrid (Espagne). La boule de poils est encore très jeune, alors elle découvre encore la vie et s’émerveille devant de nombreuses choses. Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes suivent ses aventures.

@tintothegoldenboy / TikTok

Récemment, en promenade, le jeune Golden a fait une rencontre qui a embelli sa journée. Sa maîtresse n’a pas manqué d’immortaliser ce moment pour le partager à sa communauté en ligne. Dans une publication rapportée par Parade Pets, elle dévoile la rencontre entre Tinto et un livreur de balle de tennis. Ce dernier, au départ, n’avait pas vu l’animal. Tinto, en revanche, a repéré l’homme de loin, puisqu’il tenait plus d’une dizaine de jouets dans son dos.

Le toutou, qui était tenu en laisse, s’est alors mis à tracter sa maîtresse pour atteindre l’homme. Lequel était un peu le Père Noël en personne pour lui. À la fin de la vidéo, on comprend que le livreur a offert une balle au canidé. Sa persévérance a fini par payer, mais son joli minois a certainement aussi joué en sa faveur !

D’ailleurs, les internautes, non plus, n’ont pas pu résister à cet adorable chiot : « Qu’il est mignon », écrivait l’un d’eux. Beaucoup d’autres ont aussi souligné et salué sa persévérance : « Le pouvoir de la détermination », écrivait un utilisateur de TikTok, « Il poursuivait ses rêves. Adorable », commentait une autre personne.



Attention, il est important de rappeler que les balles de tennis ne sont pas idéales comme jouet pour les chiens. Le revêtement abrasif des balles de tennis peut, en effet, abîmer l'émail des dents des chiens. Par ailleurs, il existe aussi des risques d'ingestion sans oublier les produits chimiques utilisés dans ces balles potentiellement dangereux.