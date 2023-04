Une jeune femme découvre 2 chiots abandonnés lors d'une promenade et se donne pour mission de les sauver (vidéo)

Ce qui devait être une balade comme une autre pour Ashley et Edi s’est transformé en une découverte particulièrement marquante. 2 chiots abandonnés se trouvaient sur leur chemin il y a quelques jours, et ont profondément bouleversé leurs vies.

Ashley part souvent en balade en compagnie de sa chienne, Edi. Le duo emprunte toujours le même chemin lors de ses sorties, et a l’habitude de voir les mêmes paysages. Or, il y a quelques jours, leurs repères ont été profondément chamboulés, comme le rapporte The Dodo.

Des invités inattendus

Le 12 avril dernier, Ashley a surpris 2 chiots près d’une maison abandonnée. Aucun autre chien et aucun être humain ne se trouvait sur les lieux. « Je ne vois personne dans les parages. Oh mon Dieu. Qu’est-ce que je fais ? » l’entend-on dire sur TikTok.

En réalité, la jeune femme n’a pas hésité longtemps. Bien qu’elle fut choquée de cette rencontre, elle s’est rapidement sentie « responsable » de ces chiots, et a décidé de les ramener chez elle.

@minnylol / TikTok

Avant de le faire, Ashley s’est assurée que personne n’habitait dans la maison. Elle a frappé à la porte et regardé à travers les fenêtres, mais elle n’a trouvé personne. Elle pense que les chiots ont intentionnellement été abandonnés près de là.

Des chiots plus heureux que jamais

Une fois en sécurité, ces petites boules de poils ont pu être nourries et lavées. Edi a pris un grand plaisir à s’occuper d’elles. Ashley les a nommées Tempura et Panko, et a pris un rendez-vous chez un vétérinaire dans la foulée pour s’assurer que tout allait bien.

« Tempura est un petit coquin espiègle dont le jeu favori consiste à voler le jouet avec lequel Edi est en train de jouer, raconte Ashley. Panko est un petit garçon très affectueux qui échange des baisers contre des caresses sur le menton. Ils sont tous les deux incroyablement intelligents ! Ils comprennent rapidement ce que signifie "dehors", et que s'asseoir donne droit à des friandises ! »

Entretemps, la jeune femme a contacté le refuge local au sujet de ces 2 chiots. Aujourd’hui, ils n’ont toujours pas été réclamés par leurs anciens propriétaires. Bien que sa vie soit un peu chamboulée depuis l’arrivée de Tempura et Panko, Ashley ne retient que le positif.

@minnylol / TikTok

Ces 2 chiots apportent énormément d’amour à son quotidien, et rendent Edi plus heureuse que jamais. « Plus je passe du temps avec eux, plus je me dis que je ne pourrais plus m’en séparer. De plus, Edi les adore et elle s’occupe très bien d’eux. C’est la meilleure », confie Ashley.

Une chose est sûre : ce ne sont que des bonnes choses qui attendent Tempura et Panko !