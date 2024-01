La partie de cache-cache touchante d’une femme et sa chienne atteinte de démence émeut la toile (vidéo)

Prendre un animal de compagnie, c’est lui donner du temps et partager des moments mémorables à ses côtés. C’est aussi accepter qu’un jour, il finira par vieillir et s’affaiblir. Mais les moments instants partagés seront toujours purs, c’est pourquoi il faut les chérir jusqu’au bout. Les maîtres de Goldie l’ont compris lorsque leur chienne est tombée malade.

La douce Goldie, une femelle Golden Retriever de 9 ans, souffre d’une démence canine depuis quelques mois. Bien qu’elle perde progressivement ses repères, elle peut compter sur ses propriétaires aimants qui tentent de lui offrir la meilleure vie possible. Chaque moment passé avec elle est précieux.

Plusieurs années auparavant, les rôles étaient inversés. Goldie est arrivée dans la vie de sa maîtresse après que celle-ci ait perdu 2 grossesses. La présence de sa boule de poils l’a aidée à remonter la pente : « Goldie m’a sauvée » affirmait-elle, relayée par Pethelpful.

@goldieandaussie / TikTok

Une amie fidèle

Goldie a accompagné ses maîtres dans de nombreux voyages. Elle était un membre à part entière de la famille, qui embellissait le quotidien de tous. Malheureusement, il n’est pas possible d’arrêter le temps et l’âge a eu raison du canidé. Lequel avait régulièrement des comportements incohérents, qui ont poussé ses propriétaires à consulter un vétérinaire.

Sur place, le sombre diagnostic est tombé. La pauvre Goldie souffrait de démence canine. La chienne ne répondait plus aux commandes qu’elle maîtrisait autrefois et avait de nombreux moments d’absence. Malgré cela, ses humains ont tenu à ce qu’elle continue de profiter de la vie comme elle l’avait toujours fait jusqu’à présent.

@goldieandaussie / TikTok

Ses proches font tout pour qu’elle soit heureuse

Jeux avec ses congénères, balades au couché de soleil… Goldie remplace les souvenirs oubliés à cause de sa mémoire défaillante par de nouveaux tout aussi beaux. Et même les choses les plus simples sont merveilleuses. Sur TikTok, sa maîtresse a partagé une vidéo montrant une partie de cache-cache initiée avec la chienne.

Goldie se tient derrière la porte, ne comprenant pas que sa propriétaire l’a remarquée depuis bien longtemps, car sa maladie affecte ses fonctions cognitives. Elle a l’air heureuse et fière de sa cachette, ce qui fait beaucoup rire sa propriétaire malgré la tristesse de la situation : « Ça me fait mal, mais je suis reconnaissante qu’elle soit toujours avec nous » confiait la femme. Laquelle a ajouté vouloir chérir chaque journée supplémentaire passée aux côtés de son amie.

