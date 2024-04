Lorsqu’elle réalise où sa maîtresse l’emmène en promenade, cette chienne irradie de bonheur (vidéo)

Voilà déjà quelques mois que Miranda, une jeune femme de 27 ans habitant à San Diego (Californie, États-Unis), a adopté une adorable petite chienne nommée Penny. Aujourd’hui âgée d’un an, la boule de poils apporte beaucoup de bonheur à sa maîtresse qui prend plaisir à partager des instants de leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Miranda a souhaité montrer la réaction de Penny lorsqu’elle l’emmène à la plage. Les internautes n’ont pas été déçus !

Une joie évidente

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on ressent littéralement le bonheur qui irradie de Penny. Au début, on y voit la chienne marcher tranquillement dans la rue avec ses maîtres en direction de la plage, mais dès qu'elle aperçoit l’océan au bout de la route, son visage s'illumine clairement. Penny sautille joyeusement et remue la queue de bonheur en comprenant la destination de la balade.

© @penny_alla_vodka_ / TikTok

Une fois arrivée à la plage qui est son endroit favori de la ville (et peut-être même du monde !), la chienne peut enfin pleinement exprimer sa joie. Dès que sa maîtresse détache sa laisse, elle s’élance avec enthousiasme sur le sable et court dans tous les sens. Ce sont vraiment des zoomies qui font chaud au cœur !

Une promenade à la plage en toute sécurité

Miranda, la maîtresse de Penny, a précisé dans les commentaires de la publication qu’elle doit donner un bain à la chienne après chaque balade à la plage. Penny a tellement de sable dans son pelage que c’est une étape indispensable ! Cela en vaut toutefois la peine et ce n’est pas Penny qui dirait le contraire.

© @penny_alla_vodka_ / TikTok

Nos amis les chiens adorent jouer sur la plage où ils peuvent absorber de nouvelles images et de nouvelles odeurs si intéressantes.

Lors d’une sortie en bord de mer, il est toutefois nécessaire d’assurer leur sécurité en prenant certaines précautions : apporter une grande quantité d’eau fraîche, les empêcher de boire de l’eau salée, surveiller l’eau (en particulier les courants et les méduses), leur fournir de l’ombre pour leur éviter un coup de chaleur… Comme les maîtres de Penny, il est aussi possible de les emmener à la plage lorsque le soleil se lève ou se couche.

Une chose est sûre : pour Penny, peu importe l’heure, une balade à la plage est toujours le meilleur moment de la journée !