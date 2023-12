L'émouvant récit d'une chienne sourde volée ayant trouvé refuge auprès d'un sans-abri bienveillant

Une jeune femme était dans le désarroi le plus total après le vol de sa chienne de soutien émotionnel. Cette dernière se trouvait à bord de sa voiture, emportée alors qu’elle faisait ses courses. Elle ignorait que, quelques kilomètres plus loin, un homme au grand cœur prenait soin de l’animal avec le peu de moyens dont il disposait.

« J'avais besoin d’aide quand j'étais à l'université pour des raisons personnelles. J’ai toujours aimé les chiens, surtout ceux de grande taille. J'ai grandi avec des Bullmastiffs », raconte Ashlyn Kelly en évoquant les circonstances de l’adoption d’Aspyn.



FOX 61

Aspyn est une femelle Dogue Argentin. Elle est sourde et était très mal en point au moment de son arrivée dans la vie d’Ashlyn Kelly. La chienne souffrait de mammite (inflammation des mamelles) et d’anxiété de séparation. « Elle ne savait même pas comment s'allonger dans un panier pour chien », dit sa maîtresse.

Au fil du temps, cette créature malmenée par la vie, qu’elle avait rencontrée dans le New Hampshire (États-Unis) alors qu’elle faisait ses études, était devenue sa meilleure amie et sa principale source de réconfort.



FOX 61

On imagine donc la détresse que l’une et l’autre ont dû ressentir lors de la disparition d’Aspyn, survenue vendredi après-midi. À ce moment-là, Ashlyn Kelly avait décidé, en rentrant, de s’arrêter à un supermarché non loin de chez elle à Putnam, dans le Connecticut. La jeune femme avait laissé sa chienne dans sa voiture, un SUV de couleur noire, rapportait FOX 61 le dimanche 10 décembre.

En ressortant du magasin 10 minutes plus tard, c’était la douche froide pour Ashlyn Kelly. Le véhicule n’était plus là, Aspyn non plus.

Un sans domicile offre l’hospitalité à Aspyn

« Le pire, c'était de ne pas savoir où elle était, ni qui l'avait, ni comment elle était traitée, si elle a mangé, si elle était dehors, si elle avait froid », confie sa propriétaire.



FOX 61

La délivrance est arrivée plusieurs heures plus tard. La chienne a effectivement été retrouvée une vingtaine de kilomètres plus loin du côté de Moosup. Un sans domicile fixe avait vu Aspyn errer seule dans les bois et avait décidé de la recueillir. Il l’avait nourrie et abritée durant la nuit.

Les retrouvailles ont eu lieu samedi soir. Ashlyn Kelly a exprimé sa reconnaissance envers le sans-abri et tous ceux qui l’ont aidée à ramener son amie à 4 pattes saine et sauve.

A lire aussi : Cet homme félicite son chien lorsqu’il fait des « bêtises », et il a une très bonne raison pour cela (vidéo)



FOX 61

La police d’État du Connecticut est toujours à la recherche de la voiture volée.