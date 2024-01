La propriétaire d'un chien égaré le cherche pieds nus dans le quartier malgré le froid et la neige

Gus, chien d’un peu plus d’un an, n’avait pas l’habitude de s’aventurer seul dehors. Ce qui inquiétait d’autant plus sa maîtresse lorsqu’elle s’était rendu compte de son absence. Après l’avoir vainement cherché partout dans le quartier, elle a lancé un premier, puis un 2e appel à l’aide sur les réseaux sociaux dans l’espoir que des témoignages le ramènent sain et sauf à elle.