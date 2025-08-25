Une jeune femme aveugle pédale 500 km pour les chiens guides et les enfants qui en ont besoin

A 20 ans, Manon n’a pas seulement parcouru 500 kilomètres à vélo. Elle a surtout porté un message de reconnaissance et d’espoir. Non-voyante depuis l’enfance, elle a pédalé en tandem entre Lyon et Toulouse pour soutenir la Fondation Frédéric Gaillanne, qui forme des chiens guides pour les jeunes aveugles. Une aventure émouvante, motivée par la gratitude envers Onyx et Cybèle, les 2 fidèles chiennes qui ont changé sa vie.

Le samedi 23 août, place du Capitole à Toulouse (31), un tandem conduit par 2 jeunes femmes fait son apparition sous les acclamations de ceux qui ont suivi “La Route de l’Espoir” depuis le départ, 500 kilomètres et 11 jours plus tôt. A commencer par Laurent Corbet, président de la délégation Rhône-Alpes de la Fondation Frédéric Gaillanne, qui a filmé l’arrivée en direct et partagé la vidéo sur Facebook.

Les cyclistes ayant participé à l’évènement ont chaleureusement applaudi le duo, constitué de Julie à l’avant et Manon à l’arrière. Cette dernière, non-voyante depuis l’âge de 5 ans, venait ainsi d’achever le périple qui avait commencé à Lyon (69).



Fondation F.Gaillanne - délégation Rhône Alpes / Facebook

Un défi qui lui tenait à cœur, car il a pour but de soutenir la Fondation Frédéric Gaillanne qui forme des chiens guides d’aveugle pour les confier gratuitement à des enfants et adolescents atteints de cécité. “C'est la fin de cette belle aventure, on est ravis d'être arrivés, d'avoir vécu tout ça”, a-t-elle déclaré au micro de France 3 Occitanie .



Fondation F.Gaillanne - délégation Rhône Alpes / Facebook

Confiance et ouverture aux autres

Manon avait pu constater à quel point l’accompagnement d’un chien guide pouvait changer la vie et élargir le champ des possibles. Elle avait d’abord vécu cela avec Onyx, chienne remise par la Fondation en 2021. “Ça a permis que je prenne plus confiance en moi, que je m'ouvre plus aux autres, ça fait aussi une présence”, expliquait-elle à France 3 Occitanie. Avec l’animal à ses côtés, elle s’était établie à Lyon après avoir décroché son bac, avait séjourné en Espagne dans le cadre du programme Erasmus et effectué un stage à Paris, le tout “en étant sereine et pas trop stressée”.

“Pour que plein d'autres enfants puissent bénéficier de petites Cybèle ou de petites Onyx”

Onyx est malheureusement décédée. La Fondation Frédéric Gaillanne lui est toutefois à nouveau venue en aide en lui attribuant une autre chienne guide, Cybèle. Manon ayant ensuite atteint la majorité, elle ne pouvait plus bénéficier de ce service, réservé aux 12-18 ans.



Fondation F.Gaillanne - délégation Rhône Alpes / Facebook

Les 2 belles expériences vécues grâce à la Fondation l’ont donc amenée à entreprendre le long voyage en tandem, “pour que plein d'autres enfants puissent bénéficier de petites Cybèle ou de petites Onyx”, dit-elle.

Fondation F.Gaillanne - délégation Rhône Alpes / Facebook