En découvrant son reflet dans le miroir, cet adorable bébé Teckel avance puis recule sous l'effet de la surprise (vidéo)

C’est un fait, les vidéos de chiots et de chatons sont parmi les plus visionnées sur les réseaux sociaux et sur la Toile en général. Alors quand l’adorable petit Rolo a débarqué sur TikTok, les internautes se sont empressés de visionner son contenu en masse, et notamment une vidéo en particulier qui est rapidement devenue virale…

Rolo est un minuscule chiot Teckel miniature qui a tout pour charmer. Bien décidés à documenter sa vie et son évolution, ses propriétaires lui ont donc créé un compte TikTok dès son arrivée dans la famille. En quelques semaines à peine, ils ont posté plusieurs vidéos et ont gagné des milliers d’abonnés ! Une séquence en particulier a eu raison de nombreux internautes… On peut voir bébé Rolo, vêtu d’un joli pull à carreaux, découvrir pour la première fois son reflet dans un miroir et sa réaction est tout à fait adorable.

Un nouveau copain

D’abord surpris, il reste à bonne distance en fixant son reflet. Puis, il prend son courage à 2 pattes et décide de faire quelques pas en avant. Mais en voyant que son reflet avance lui aussi, il fait un petit saut en arrière. S’ensuit alors un festival d’appels au jeu plein d’enthousiasme ! “Rolo découvre le principe du miroir”, ont écrit ses humains en légende de cette très courte vidéo. Depuis sa publication, la séquence a été visionnée plus de 85 400 fois et likée près de 8000 fois. Elle a notamment été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful .

Une bonne dose de mignonnerie

Dans les commentaires, les internautes ont évidemment été très nombreux à exprimer leur adoration pour cette minuscule boule de poils si attendrissante. “C’est tellement mignon”, “Adorable !” ou encore “Oh qu’il est mignon”, peut-on lire à plusieurs reprises tandis que d’autres s’amusent à imaginer ce que peut penser Rolo. “MAMAN ! il me suit à nouveau !”, “Qui est ce beau garçon dans ma maison !?”, ont écrit certains avec humour.

Dans une vidéo postée quelques temps auparavant, juste après son arrivée dans sa nouvelle famille. On peut également voir Rolo arborant d’adorables chaussettes rouges et bleues pour le protéger du froid. Cette séquence a quant à elle été visionnée plus de 20 millions de fois !

