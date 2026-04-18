Réduit au silence avec un collier anti-aboiements, ce chien retrouve sa voix et le bonheur avec son adoptante qu'il remercie en « chantant » (vidéo)

Après une longue période de silence imposée au refuge, Petey le Bouledogue Américain a peu à peu retrouvé confiance et s’exprime de nouveau pleinement auprès de sa maîtresse. Désormais, ce chien n’hésite plus à « chanter » au quotidien, notamment lors de ses balades en voiture, symbole émouvant d’une véritable renaissance.

Petey, un Bouledogue Américain, est la vedette du compte TikTok « @partywithpetey » où plus de 10 000 followers peuvent découvrir son quotidien grâce aux vidéos qui y sont régulièrement partagées par Erin, sa propriétaire.

Avant de rencontrer cette dernière, la vie de ce chien n'était pas des plus joyeuses. Auparavant, il vivait dans un refuge où on le forçait à porter un collier anti-aboiements car il aboyait beaucoup. Il avait fini par se taire complètement, et dans le même temps, c'est toute sa personnalité qui s'était « éteinte ».

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@partywithpetey / TikTok

Après son adoption par Erin, il a commencé à comprendre qu'il était enfin en sécurité et aimé. Il est toutefois resté muet au départ. Ce n'est qu'au bout de 3 mois qu'il s'est senti suffisamment en confiance pour redonner de la voix.

Aujourd'hui, Petey « chante » chaque fois qu'il en a l'occasion, en particulier lors des trajets en voiture aux côtés de son humaine. Quelquefois, il le fait aussi à la maison.

C'est ce dont on peut se rendre compte grâce à une vidéo mise en ligne le 6 avril 2026 sur TikTok, où elle a généré plus de 250 000 vues, et relayée par PetHelpful . On peut ainsi le voir et surtout l'entendre pousser la chansonnette en levant la tête au ciel.

Son comportement ne gêne pas Erin, bien au contraire ; elle sait ce qu'il a enduré et à quel point la possibilité de s'extérioriser de la sorte lui fait du bien.

« Un collier anti-aboiement était utilisé sur Petey au refuge avant que je l’adopte, et il a appris à se taire pour rester en sécurité, indique-t-elle en légende de la vidéo. Maintenant, il sait que sa voix est en sécurité ici… Et j’écouterai chacun de ses “mots”. »

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Que signifient réellement les « chants » ou hurlements d’un chien en voiture ?

Chez le chien, ce type de vocalisations proches du hurlement ne traduit pas systématiquement une émotion unique comme la joie, même si on imagine que, dans le cas de Petey, cette dernière est bien présente. Il pourrait s'agir plutôt d’un mode d’expression influencé par l’environnement et l’état émotionnel global de l’animal.

Cela pourrait constituer une réaction aux stimuli extérieurs, comme les vibrations du véhicule, les sons extérieurs ou une ambiance sonore (radio, musique).

Aussi, si le chien reçoit de l’attention lorsqu’il « chante » et constate une réaction systématique chez son maître, il peut avoir envie de reproduire ce comportement.

Les hurlements sont également susceptibles de découler d'un mélange d’excitation, d’attente ou parfois de légère tension liée au déplacement en véhicule.