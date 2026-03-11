  1. Woopets
  5. Malgré sa carrure imposante, ce Rottweiler prend peur en rencontrant pour la première fois la nouvelle petite chienne de la maison (vidéo)

dans la catégorie Emotion

On pourrait penser que Dozer n’a peur de rien. Bien qu’il soit grand et costaud, le Rottweiler n’a pas fait le fier face à Daisy, une Bouledogue de quelques kilogrammes. Il aura fallu plusieurs jours pour que les 2 chiens s’apprivoisent. À l’heure actuelle, la situation s’est apaisée et Dozer est parvenu à mettre ses craintes de côté.

Illustration : "Malgré sa carrure imposante, ce Rottweiler prend peur en rencontrant pour la première fois la nouvelle petite chienne de la maison (vidéo)"
© @dozer_and_lilah / Instagram

Le Rottweiler est la preuve que les grands chiens ne sont pas toujours impressionnants. En rencontrant la nouvelle venue de la maisonnée, Dozer a littéralement pris ses jambes à son cou. Il ne comprenait pas bien qui était cette petite boule de poils si dynamique, et il était pour lui difficile d’imaginer qu’il devrait partager son quotidien avec elle. La petite Daisy a fini par le convaincre. The Dodo est revenu sur cette jolie histoire de confiance et d’amitié.

Illustration de l'article : Malgré sa carrure imposante, ce Rottweiler prend peur en rencontrant pour la première fois la nouvelle petite chienne de la maison (vidéo)

@dozer_and_lilah / Instagram

Une distance à tenir

Le contraste était saisissant entre ce grand bonhomme prostré et la petite Bouledogue qui s’agitait partout. Les propriétaires du duo sont revenus sur ces débuts où les chiens ont dû cohabiter avec des envies totalement différentes. Ils confiaient : « Elle voulait jouer avec lui tout le temps, mais il ne savait pas qu’il pouvait être un chiot, lui aussi ».

Pour autant, la petite Daisy ne s’est pas découragée et continuait à s’agiter partout alors que Dozer préférait se mettre en hauteur, pour se tenir à distance de l’agitation.

Illustration de l'article : Malgré sa carrure imposante, ce Rottweiler prend peur en rencontrant pour la première fois la nouvelle petite chienne de la maison (vidéo)

@dozer_and_lilah / Instagram

« Il a compris qu’il pouvait interagir »

Comme souvent, le déclic a pris du temps, mais a fini par arriver. Dozer a saisi que Daisy ne lui voulait aucun mal, et qu’elle n’était finalement peut-être pas si impressionnante.

« La première fois qu’il a couru avec elle et a compris qu’elle le poursuivrait, c’était parti », se souvient la propriétaire du duo.

On imagine à quel point le soulagement a dû être grand.

Une complicité en devenir

Désormais, Dozer n’a plus peur de sa petite sœur, il prend même beaucoup de plaisir à être avec elle. Son comportement est tout à fait adapté et, conscient de sa taille, il est toujours prudent et fait attention à ne pas l’impressionner.

La peur a été définitivement mise de côté, et quelques mois plus tard, le Rottweiler a été grand frère pour la deuxième fois avec l’arrivée d’une autre petite boule de poils, Mocha. L’harmonie règne pour le trio qui a su trouver son rythme en quelques semaines à peine.

