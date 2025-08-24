La rencontre joyeuse et émouvante entre une jeune femme aveugle et son nouveau chien guide (vidéo)

Vinny, chien guide au passé mouvementé, a enfin trouvé sa place aux côtés de Jay, une jeune femme atteinte de cécité. Leur rencontre, pleine d’émotion, a bouleversé les internautes et marqué le début d’une belle histoire de complicité.

A 22 ans, Jay Walker a des projets plein la tête, et ce n’est pas son handicap qui l’empêche de poursuivre ses rêves. Aveugle depuis l’adolescence à cause d’une maladie rare, elle est actuellement inscrite en licence et espère décrocher un master. Elle souhaite également encadrer des personnes qui, comme elles, sont devenues aveugles ou malvoyantes durant leur jeunesse.



Etudiante dans le Missouri (Etats-Unis), elle avait déjà eu un chien guide d’aveugle, mais leur cohabitation avait tourné court, car il n’était pas tout à fait prêt à jouer ce rôle et affichait des problèmes de comportement. “J’envisageais de ne plus jamais postuler pour un chien parce que je pensais que j'étais maudite”, confie-t-elle à Newsweek .

Elle avait néanmoins repris espoir en entendant parler de l'association Guide Dogs for the Blind. 2 ans après cet échec, elle avait décidé de s’accorder une nouvelle chance.

C’est ainsi que son destin a croisé celui de Vinny, Labrador Retriever de 2 ans et demi. Lui aussi avait connu une première expérience infructueuse. “Je suis son second maître, explique, en effet, Jay Walker. Son premier a eu du mal avec le rythme lent de Vinny et a décidé de le réintégrer à la formation.”

“J’ai fondu en larmes”

Le chien guide a donc repris son apprentissage et l’a achevé au moment où elle commençait ses études, puis le moment tant attendu des présentations est arrivé.

La scène a été particulièrement joyeuse et émouvante. La vidéo a été posée sur le compte TikTok de la jeune femme le 30 juillet 2025 et est devenue virale, générant plus de 800 000 vues. La voici :

Jay Walker était la dernière dans la salle à rencontrer son nouvel ami. Elle entendait les autres personnes atteintes de cécité exprimer leur bonheur en faisant la connaissance de leurs chiens guides et attendait impatiemment son tour.

“Après nos premiers pas ensemble, j'ai fondu en larmes avec mon instructeur, se souvient-elle. C'était un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années : la liberté.“