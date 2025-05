Une institutrice repère une chienne séniore perdue dans les couloirs de l'école et lui trouve l'aide dont elle a besoin

C’est une histoire touchante qui a pour cadre une cour d’école. Une chienne séniore perdue, atteinte d’une petite malformation, épuisée par le temps et la solitude, a trouvé bien plus qu’un refuge en s’aventurant dans cet établissement ; elle a rencontré une âme bienveillante prête à lui venir en aide, tout comme les bénévoles de l’association à laquelle elle a été confiée par la suite.

Dans une école élémentaire du Colorado, une institutrice a aperçu une silhouette inhabituelle errant dans la cour. Une chienne âgée, visiblement désorientée, déambulait entre les bâtiments de l’établissement. L’enseignante a aussitôt compris que l’animal n’était pas simplement perdu ; il était en détresse. Elle a alors décidé d’appeler les services locaux de contrôle des animaux, rapportait FOX21 News Colorado.

Les agents animaliers, arrivés rapidement sur place, ont pris la chienne en charge et l'ont emmenée au refuge de The Humane Society of the Pikes Peak Region (HSPPR), une association de protection animale. Affectueusement appelée Grandma Helen par l’équipe de la structure d’accueil, la chienne est âgée de 12 ans.



Humane Society of the Pikes Peak Region / Facebook

Dès son arrivée, le personnel du refuge a remarqué chez elle une particularité physique : une fente labiale et nasale, très probablement congénitale. Heureusement, cette malformation ne l’empêche pas de se nourrir et ne lui occasionne aucune douleur.

L’attente d’une seconde chance pour Grandma Helen

Touchés par son histoire, les membres du refuge se sont rapidement attachés rapidement à Grandma Helen. Cette dernière se montre douce, calme et en demande d’affection. « Les chiens âgés comme Grandma Helen n'ont pas à errer sur les campus scolaires en quête d'amour. Ils méritent d'être aimés, chéris et qu’on en prenne soin chaque jour », a-t-on déclaré du côté de The Humane Society of the Pikes Peak Region.

Aujourd’hui, l’équipe de l’association s’est donné pour mission de lui trouver un foyer aimant pour toujours. « Mamie Helen » a besoin d’un endroit chaleureux, paisible où elle pourra profiter d’une véritable retraite entourée d’amour et de bienveillance. Elle n’est peut-être plus tout jeune, mais elle a encore tant à offrir.

Son regard tendre et sa résilience ne laissent personne indifférent. Chaque jour, elle rappelle à quel point les animaux seniors sont précieux. En attendant de rencontrer un jour sa nouvelle famille, Grandma Helen reçoit toute l’attention qu’elle mérite.

A lire aussi : Ce toiletteur qui murmure à l'oreille des chiens explique sa méthode pour calmer les animaux les plus récalcitrants lors du bain