Triste d'être au refuge, ce chien timide et craintif peut compter sur le soutien des bénévoles pour retrouver un peu d'espoir

Les refuges sont souvent des lieux stressants pour les animaux. Odeurs, bruits, inconnus… Sont autant d’éléments qui perturbent les pensionnaires ayant connu l’abandon, l’errance ou encore la maltraitance. En Angleterre, un chien nommé Tyke a vécu difficilement son séjour. Heureusement, il a pu compter sur le soutien des bénévoles dévoués.

Tyke a énormément d’amour à donner. Et pourtant… Ce magnifique chien, issu d’un croisement entre un Berger Allemand et un Mastiff, a eu du mal à conquérir le cœur des adoptants potentiels.

Pris en charge par le refuge Shoreham de l’association Dogs Trust, ce brave toutou est resté enfermé dans sa coquille, totalement hermétique à son environnement. Craintif par nature, le pensionnaire a très mal vécu le changement de vie brutal. Les bruits incessants, les odeurs non familières et les inconnus qui défilent chaque jour l’ont grandement perturbé.

Malheureusement, le temps passé dans son chenil ne l'a pas aidé à gagner en assurance. Nombre de visiteurs ne lui ont accordé aucun regard, en raison de sa grande timidité.

© Dogs Trust

Tyke est bourré de qualités

Comme le rapporte un article publié dans les colonnes du Sussex Express, le beau Tyke a toujours eu besoin d’être rassuré pour se montrer sous son vrai jour. Ce réconfort qui lui manquait tant, il a pu le trouver auprès des bénévoles de l’établissement.

Ces derniers, qui lui ont accordé beaucoup de temps, ont découvert sa véritable personnalité enfouie sous sa carapace. Selon eux, ce grand timide est en fait un chien débordant d’énergie, avec une âme de chiot. En plus d’être plein d’entrain et d’aimer jouer, il s’avère très affectueux. Il réclame souvent l’attention des humains, quand il se sent en sécurité.

En d’autres termes, Tyke est un compagnon rempli de qualités, qui pourrait faire le bonheur d’une famille aimante. Mais pour le savoir, les adoptants potentiels doivent prendre le temps nécessaire pour apprendre à le connaître et le laisser s’ouvrir…

© Dogs Trust

Un chien à la carrure impressionnante

Outre sa personnalité craintive et timide au premier abord, Tyke est un grand chien dont la carrure peut impressionner certaines personnes. Pourtant, il s’agit tout simplement d’un géant au cœur tendre !

A lire aussi : La famille de Jean-Luc Reichmann s'agrandit, l'animateur présente le chiot qu'il a adopté car "une dame ne pouvait pas s'en occuper"

Depuis son arrivée au refuge, le toutou a toujours rêvé de voir apparaître la famille de ses rêves. À l’heure actuelle, nous ne savons pas s’il a été adopté. En tout cas, sa fiche adoption n’apparaît pas sur le site de l’association. Nous espérons de tout notre cœur que cet adorable chien a réalisé son plus grand rêve, et qu’il savoure aujourd’hui la vie qu’il mérite !