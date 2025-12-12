Un Pitbull rencontre un chat lors d’un événement d’adoption et fait comprendre à ses propriétaires qu’il est son prochain petit frère (vidéo)
C’est lors d’un événement PetSmart que ce Pitbull appelé Debo a jeté son dévolu sur Figaro, un jeune chat à l’adoption. La vidéo revenant sur cette première rencontre est devenue virale. Derrière ce regard tendre, se cache un changement de vie et une merveilleuse aventure familiale.
Jill McConville, la propriétaire de Debo, a écouté son chien et ne le regrette absolument pas. La rencontre avec ce chat de refuge est arrivée à un moment où la famille était en train de perdre son autre chien. La décision de faire une place à ce nouveau venu a été prise bien plus vite que prévue.
Une rencontre digne d’un conte
C’est dans les allées de l’événement du refuge que Debo a croisé le regard de Figaro. Le Pitbull n’a pas pu se détacher de cette présence qu’il aimait tant. Ses parents ont vite compris que l’interaction était sérieuse. Jill confiait à People : « Nous sommes passés devant tous les autres chats qui étaient là, et à l’instant où il a vu ce chaton et que le chaton l’a vu, ils ont instantanément fixé leurs yeux l’un sur l’autre. Debo a commencé à pleurnicher devant la vitre ».
Devant l’évidence
Au même moment, racontait Jill, « L'un de nos chiens plus âgés était sur le point de mourir ». La famille a pris cette rencontre entre Debo et Figaro comme un signe. De même, il était important pour elle de pouvoir apporter son aide à un animal dans le besoin. Jill n’avait pas prévu une adoption à ce moment-là, mais elle écouté sa petite voix intérieure, et surtout Debo.
« Debo veut vraiment ce chaton »
Déjà accompagné de 2 chats au quotidien, Debo a montré à ses propriétaires à quel point il tenait à cette adoption. Le jour suivant, Jill a contacté le refuge, ne voyant plus le jeune chat sur le site internet de l’association. Les bonnes nouvelles sont arrivées et cette possibilité d’adoption a été validée par la direction. Apportant de la légèreté à la maisonnée heurtée par la disparition prochaine d’un animal, le petit Figaro a tout de suite apporté beaucoup de joie à sa famille. Le plus heureux est sans doute Debo qui peut profiter pleinement de la présence de celui qu’il a choisi. « Cela montre que l’amour n’a pas de barrières », complétait Jill.
Invité a écrit : 1 h
C'est possible cette attirance inter-espèce. Ma Shih Tzu, face très très plate, et très ronflante à fait copain/ copain avec un chat du quartier qui vient chez nous comme si c'était chez-lui ! Et il joue avec ma petite chienne! Il est bien un peu inquiet si elle ronfle plus fort d'un coup. Ils s'apprécient beaucoup. Hors le chat n'a jamais fréquenté de chien!
