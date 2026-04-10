Sauvée d'une fourrière à La Réunion puis abandonnée après une séparation, cette chienne espère rencontrer la famille qui changera sa vie

Derrière chaque regard, il y a une histoire. Celle de Vanille a commencé sur l’île de La Réunion, où elle a été sauvée de la fourrière. Adoptée, puis abandonnée après une séparation de couple, la chienne est revenue à la case départ. Placée sous l’aile bienveillante de l’association Au petit bonheur de nos oubliés (qui fonctionne uniquement avec des familles d’accueil en région PACA), Vanille cherche des adoptants aimants pour la vie. Peut-être est-ce vous qu’elle attend de patte ferme ?

Vanille est encore jeune et a de belles années devant elle pour découvrir le monde. Née en septembre 2024, la chienne issue d’un croisement entre un Montagne des Pyrénées et un Malinois n’a pas eu un début de vie facile.

Comme l’explique sur Facebook l’association Au petit bonheur de nos oubliés, située en Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette magnifique compagne à 4 pattes a été sortie de fourrière sur l’île de La Réunion alors qu’elle n’était encore qu’un chiot. Puis, elle a vu son plus grand rêve se réaliser : elle a été adoptée !

Malheureusement, Vanille est revenue à la case départ. Abandonnée à la suite d’une séparation de couple, la boule de poils cherche un nouveau foyer aimant et responsable, prêt à s’engager durablement pour la rendre heureuse.

© Au petit bonheur de nos oubliés

Un vrai rayon de soleil qui illuminera votre vie

« Vanille est une véritable boule d’amour. Douce et très affectueuse, elle adore les moments de câlins et la proximité avec les humains. C’est une compagne fidèle qui cherche toujours le contact, précisent ses bienfaiteurs, elle est aussi très sportive : pleine d’énergie, elle aime bouger, courir et se dépenser. Les longues promenades et les activités en extérieur sont essentielles pour son bien-être. »

Sa famille idéale doit également avoir un jardin, car la chienne « ne supporte pas de rester enfermée toute la journée ». Vanille « a besoin de présence de stimulation et d’un environnement où elle peut s’exprimer librement ».

© Au petit bonheur de nos oubliés

En plus de s’entendre avec les chiens, Vanille est « ok » avec les enfants, même les nourrissons. Les bénévoles affirment qu’elle se montre « très douce avec eux ». Quant à ses compatibilités avec les chats, elles demeurent inconnues.

Câlin et dynamique, ce petit rayon de soleil se trouve actuellement en famille d’accueil du côté de Marseille. Vanille est adoptable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

© Au petit bonheur de nos oubliés

Le conseil de Woopets : comment stimuler efficacement un chien actif ?

Certains chiens, comme les Bergers Belges Malinois, ont un grand besoin de dépenses physiques et mentales au quotidien. Pour les stimuler de manière efficace, il est possible de combiner plusieurs activités, comme :

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De longues promenades aux itinéraires variés.

Des séances de jeu (cache-cache, chasse au trésor, lancer de balle, traction…).

Des jeux d’intelligence et d’occupation (KONG fourré, puzzle de friandises…).

La mastication.

L’apprentissage de nouveaux tours.

Des sports canins (canicross, cani-VTT, agility, flyball, pistage…).

La socialisation avec d’autres chiens (balades collectives…).

Si les besoins du chien ne sont pas correctement comblés, des troubles du comportement traduisant un véritable mal-être peuvent pointer le bout de leur truffe (destruction, aboiements excessifs, malpropreté, hyperactivité…). Avant d’adopter un animal, assurez-vous toujours d’avoir suffisamment de temps et d’argent à lui consacrer !

Pour plus d’infos sur Vanille, merci de contacter directement l’association Au petit bonheur de nos oubliés : [email protected]