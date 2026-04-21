Premier chien de l'armée américaine et héros de la Première Guerre mondiale, Stubby est honoré par un musée 100 ans après sa disparition

Un siècle après sa disparition, le célèbre chien soldat Stubby est honoré par une nouvelle statue dévoilée dans son Connecticut natal, rappelant son rôle héroïque durant la Grande Guerre. De mascotte clandestine à véritable sauveur, son histoire hors du commun continue de marquer les mémoires.

Le lundi 20 avril, le Connecticut State Museum (Etats-Unis) a dévoilé une nouvelle sculpture représentant Stubby, chien héros de la Première Guerre mondiale, à l'occasion du centenaire de sa mort, rapportait NBC Connecticut .



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En 2019 sortait un film d'animation racontant l'histoire du « Sergent Stubby ». Nous vous en parlions dans cet article. Le canidé avait été découvert errant dans les rues de New Haven dans le Connecticut. Il avait été recueilli par le soldat James Conroy et était devenu la mascotte non officielle du 102e régiment d'infanterie, faisant partie de la Garde nationale du Connecticut.

James Conroy l'avait emmené en cachette à bord du navire transportant son unité en France. Le chien avait été découvert par un officier pendant le voyage, et celui-ci aurait pu « le jeter par-dessus bord, mais [Stubby] a été assez intelligent pour s’asseoir et le saluer [en levant la patte]… Et cela a tout changé », explique Curtis Deane, le petit-fils de Conroy.



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Sur le front français pendant la Guerre de 14-18, le courageux quadrupède s'était illustré en alertant les troupes américaines lors des attaques au gaz et des bombardements. Par ailleurs, il localisait les blessés et remontait le moral aux soldats dans les camps et les hôpitaux.

« Prononcez le nom des morts, et ils continuent de vivre »

« Il est considéré comme le premier chien de travail de l’armée américaine et a aidé à ramener de nombreux membres de la Garde nationale sains et saufs chez eux », souligne le sergent-chef Ian Bradley, maître-chien au sein de la Garde nationale du Connecticut.

NBC Connecticut rappelle que des représentations de Stubby sont également visibles à la Bibliothèque d'Etat à Hartford, au Veterans Park de Middletown et au musée Smithsonian à Washington D.C.

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« Il existe un dicton : “Prononcez le nom des morts, et ils continuent de vivre”, et c’est ce qui s’est produit ici », a déclaré Curtis Deane pendant l'inauguration de la statue de Stubby au Connecticut State Museum.