Une Chienne de montagne des Pyrénées abandonnée devient un modèle de résilience en devenant animal de thérapie

Les plus belles leçons de résilience nous viennent sans doute des animaux. Elsa, une Chienne de montagne des Pyrénées, est un parfait exemple de la capacité à se relever après les épreuves les plus difficiles de la vie. Au lendemain de son décès, son propriétaire lui rend un émouvant hommage.

Lorsqu’elle est arrivée au refuge animalier Alaqua, situé à Freeport, en Floride (États-Unis), Elsa était en état de malnutrition. Elle ne pesait que 29 kilogrammes et avait un poil très endommagé, relatait Parade Pets. C’est sur le bord d’une route qu’elle a été repérée. La Chienne de montagne des Pyrénées semblait implorer de l’aide. Les secours sont venus à sa rencontre. Sa vie a ensuite pris un nouveau tournant, totalement inattendu, et plus que louable.

Alaqua Animal Refuge

Surmonter les difficultés

La vie de cette chienne qui vient de nous quitter, à l’âge de 15 ans, a été remplie de péripéties, malheureuses pour la plupart durant son début de vie. Alors qu’elle a été retrouvée sur le bord de cette route, l’équipe qui l’a entourée peinait à imaginer qu’elle s’en remettrait. Finalement, Elsa a montré à quel point elle était résiliente, et comment elle pourrait surmonter cette difficile épreuve.

Alaqua Animal Refuge

La rencontre avec Dan, au cours de son parcours, n’a pas été sans conséquences sur la suite de son parcours. Cet amoureux des chiens tombé sous le charme de la grande chienne, a décidé de lui offrir une nouvelle vie, et de lui donner un sens on ne peut plus utile.

Alaqua Animal Refuge

Une vraie « équipe thérapeutique »

Dan Homes, promeneur de chiens bénévole a entendu parler du cas d’Elsa et est allé à la rencontre de la chienne. Ils se sont liés très rapidement et Dan a commencé la formation d’Elsa, afin qu’elle devienne chienne de thérapie.

Alaqua Animal Refuge

Le duo aura œuvré durant 7 ans aux côtés d’enfants, pour apporter soutien et réconfort. Les personnels du Children’s Advocacy Center, venant en aide aux jeunes en difficulté, se souviennent en particulier de cette chienne solaire. La mission d’Elsa ne s’est pas arrêtée là. On a aussi pu la croiser dans les clubs lecture des écoles, à l’aéroport ou au tribunal.

« J’ai tendu la main…et j’ai trouvé une patte »

Au lendemain de sa disparition, Elsa manque évidemment à tout le monde et en particulier à Dan. Fasciné par la résilience de son incroyable chienne, Elsa est encore aujourd'hui une inspiration pour lui. Le propriétaire a même écrit un livre, « It Took a Dog », revenant sur le parcours de sa chienne, sa formation de chien de thérapie, mais aussi sa force de caractère.