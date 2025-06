Une insaisissable chienne en fugue parcourt 160 km et nage jusqu'à une île avant d'être sauvée en mer

Pendant 36 jours, Amber a tenu toute une communauté en haleine. Fuyant chaque tentative d’aide, cette jeune chienne rescapée a parcouru plus de 160 kilomètres, bravé les routes, les forêts… Et même la mer. Son incroyable périple, aussi bouleversant qu’inattendu, s’est achevé comme un miracle.

Amber a donné du fil à retordre à tous ceux qui ont essayé de lui venir en aide pendant un mois et une semaine. Au cours de sa fugue, cette chienne aura parcouru plus de 160 kilomètres et même rejoint une île à la nage. C’est justement en tentant de quitter cette dernière par le même moyen qu’elle a fini par être secourue et ramenée à la maison, rapportait la BBC.

Croisée Retriever, Amber avait été recueillie par une association de protection animale au Qatar alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot errant. Elle avait ensuite été emmenée en Angleterre où on l’a confiée à une famille d’accueil, celle de Jess Wadsworth qui habite Bramshaw dans le Hampshire, dans le sud du pays.

La chienne n’a passé qu’une seule nuit dans son foyer temporaire. C’est, en effet, le lendemain, 25 avril 2025, qu’elle s’est échappée.



L’alerte a aussitôt été lancée sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook spécialement créée pour relayer les appels à témoins et les signalements. Très vite, des témoignages sont parvenus du Hampshire et du comté voisin du Dorset.

L’insaisissable Amber échappait à toutes les tentatives de sauvetage. « Malheureusement, avec une chienne qui a peur et qui est entrée dans cet état d'esprit sauvage, avec n'importe quelle personne, elle aurait fui », expliquait Kelly Parker, fondatrice de l’organisation KS Angels Rescue ayant pris part aux recherches.

« On avait l'impression d'être toujours derrière elle »

Chaque fois que quelqu’un la repérait, elle parcourait 8 à 10 kilomètres par la suite. Elle ne s’arrêtait jamais…

« C'était frustrant, on avait l'impression d'être toujours derrière elle, poursuivait Kelly Parker. C'est une expérience que je préférerais ne plus revivre, mais qui a eu une fin heureuse. »

Le dernier point de chute de la chienne a été Brownsea Island. Un habitant de cette île de la baie de Pool Harbour l’a nourrie, puis Amber a décidé de la quitter de la même manière avec laquelle elle l’a rejointe ; à la nage. C’est là que, le samedi 31 mai, elle a été repérée par 2 personnes en bateau qui ont réussi à la faire monter à bord. Elles en ont aussitôt informé Lost Dog Recovery, un autre groupe ayant participé à la quête.

La nouvelle de son sauvetage a été un grand soulagement pour Jess Wadsworth et sa famille. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'Amber soit de retour, a confié la mère d’accueil. Je n'ai jamais vu un chien parcourir autant de kilomètres et survivre. »