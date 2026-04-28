Un Pitbull abandonné à cause d'une maladie oculaire et un Husky s'entraident dans la rue jusqu'à leur sauvetage (vidéo)

Hope a été abandonnée dans les rues de Los Angeles (États-Unis) par un éleveur clandestin, en raison d’un problème aux yeux. Livrée à elle-même, la chienne s’est liée d’amitié avec un Husky, qui survivait seul depuis l’expulsion de sa famille. Quelques mois plus tard, les 2 toutous ont été sauvés par l’association Stacy Hope Rescue, qui leur a offert un nouveau départ dans la vie.

À Los Angeles, les habitants d’un quartier ont contacté Isabelle Sance, fondatrice de l’association Stacy Hope Rescue, dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à 2 chiens errants. L’un d’entre eux, une femelle de type Pitbull baptisée Hope, avait été abandonné par un éleveur clandestin en raison d’une maladie oculaire nécessitant une intervention chirurgicale, ont expliqué les riverains.

« Ils l’ont tout simplement laissée dans la rue à cause de son état de santé », déclare la bénévole à la rédaction de The Dodo. Au cours de son errance, la boule de poils avait noué une amitié solide avec un Husky, Angel, qui s’était retrouvé seul après l’expulsion de sa famille. Pendant plusieurs mois, les 2 animaux se sont protégés et soutenus avant d’être sauvés par l’association.

© Stacy Hope Rescue

« Elle a été abandonnée, mais elle garde confiance »

Aujourd’hui en lieu sûr, les 2 amis n’auront plus jamais à se débrouiller seuls. Alors qu’Angel, terrifié par les humains, apprend doucement à faire confiance, Hope a dû subir une intervention pour traiter son problème aux yeux : un entropion, une malformation des paupières qui s’enroulent vers l’intérieur et provoquent une irritation douloureuse.

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Désormais, la chienne se sent mieux pour le plus grand soulagement de ses bienfaiteurs. Enjouée et affectueuse, Hope leur a montré qu’elle aimait plus que tout la compagnie des humains.

« Elle adore se prélasser sur le canapé ou sur le lit et se blottir contre vous, précise Isabelle, elle est tellement unique, tellement spéciale, que je l'imagine entourée d'une famille dévouée qui ne sera pas absente pendant des heures. »

« Son regard est empreint de douceur, ajoute-t-elle, elle a été abandonnée, mais elle garde confiance. C’est incroyable, elle est résiliente. » Désormais en sécurité, Hope et Angel attendent l’arrivée d’adoptants qui leur offriront la vie de rêve qu’ils méritent. Leurs anges gardiens continuent d’en prendre soin et de les aimer comme il se doit.

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Le conseil de Woopets : que faire si votre chien est concerné par l'entropion ?

L’entropion peut irriter l’œil de votre fidèle compagnon et provoquer une gêne importante. Si vous remarquez qu’il cligne beaucoup des yeux, pleure ou semble sensible à la lumière, nous vous invitons à consulter votre vétérinaire.

Selon la gravité, le traitement peut aller de soins oculaires apaisants à une opération chirurgicale visant à corriger la position de la paupière. Cette solution est généralement efficace et permet à votre chien de retrouver rapidement confort et bien-être.