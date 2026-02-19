Témoin du massacre de toute sa famille, ce chiot compte sur vous pour prendre un nouveau départ dans une famille aimante

Dans les prunelles juvéniles d’un chiot, nous ne voyons que de l’innocence. Mais certains individus, insensibles à leur candeur, n’y voient qu’un être de plus à exterminer. En Tunisie, un chiot femelle nommé Naty a vécu une épreuve qu’aucun mot assez fort ne peut décrire. La petite boule de poils, âgée de 3 mois, a assisté au massacre de toute sa famille. Aujourd’hui en sécurité, elle cherche le foyer d’adoption idéal, qui l’accompagnera avec amour sur le chemin de la vie.

Le bruit menaçant des fusils chargés à bloc rendait l’atmosphère extrêmement lourde. Ce jour-là, des chiens ont été tués en masse… Simplement parce qu’ils étaient des chiens et qu’ils menaient une vie d’errance.

NATY Âge : 3 mois Localisation : Tunis Tunisie Association : L'Homme et son Chien Rencontrer NATY

Parmi les victimes se trouvaient une mère et ses chiots. Seule rescapée de cet acte de barbarie d’une violence extrême, la petite Naty a vu le pire visage de l’être humain, celui qui extermine sans ressentir aucune pitié.

Terrée dans un coin, la jeune boule de poils a observé – impuissante – la Mort accomplir sa tâche lugubre.

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

L’enfer des chiens errants en Tunisie

« Seule rescapée du massacre, Naty a perdu toute sa famille, explique l’association L’Homme et son Chien dans un message déchirant, elle a assisté, bien cachée, au massacre de sa maman et de ses frères et sœurs […]. »

« Un jour banal en Tunisie, un jour de tuerie de masse, un jour où les assassins de la municipalité, mais pas que, exterminent les chiens des rues sans relâche, sans pitié, pour de l'argent facile, de l'argent sale […], poursuit l’organisation de protection animale, comme très souvent, comme trop souvent, [ils] les abattent d’un coup de fusil ou les blessent et les balancent dans des camions pour aller les jeter dans des décharges d’ordures, où ils s’amusent à tirer sur ceux qui essayent de fuir comme ils peuvent, où ils les laissent crever sur place. »

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

Naty cherche des adoptants en France

La petite rescapée, âgée de 3 mois seulement, a eu la chance de basculer « dans un monde bien meilleur, celui de la protection animale, celui de la bienveillance et de l’amour ».

À l’heure actuelle, Naty se trouve à l’abri dans une pension partenaire de l’association L’Homme et son Chien. « Nous allons la préparer à son départ pour la France, qui ne pourra avoir lieu que dans 4 mois, protocole de la rage oblige », souligne cette dernière.

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

Heureusement en bonne santé, Naty sera de taille moyenne à l’âge adulte (16-18 kg). Elle s’entend avec ses congénères, mais aussi avec les représentants de la gent féline. C’est une adorable petite puce qui ne demande qu’à prendre un nouveau départ dans une famille aimante.

Loin des horreurs du passé, elle mérite un avenir doux et lumineux. Vous avez peut-être le pouvoir de réparer son cœur brisé d’orpheline, de lui montrer que l'humanité existe encore et de lui offrir une vie de rêve...

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association L’Homme et son Chien sur l’annonce Animaux.fr de Naty.