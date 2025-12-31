Dès qu'elle entend son humaine préférée allumer la cuisinière, cette meute de Bergers Allemands acourt en parfaite harmonie dans la cuisine (vidéo)

Difficile de résister devant une scène canine aussi harmonieuse que touchante. Sur Instagram, une jeune femme passionnée partage le quotidien animé de sa petite tribu de Bergers Allemands, offrant aux internautes un concentré de bonne humeur et d’adorables moments de complicité. Entre rituels inattendus, courses effrénées et séquences devenues virales en quelques heures, cette joyeuse bande de chiots au pelage noir séduit autant par son énergie que par la relation privilégiée qu’elle entretient avec sa maîtresse. Un univers où tendresse, discipline et éclats de rire se mêlent à merveille.

Lana Fuchs, alias “@morningstardynasty” sur Instagram, est l’heureuse propriétaire d’une joyeuse meute de chiots Bergers Allemands. Ils sont une bonne dizaine, ne sont âgés que de 4 mois et possèdent tous une robe entièrement noire.

S’occuper d’autant de jeunes canidés représente, bien évidemment, un travail colossal sur tous les plans : éducation, nourriture, soins… Mais Lana Fuchs est une véritable passionnée qui met toute son énergie à faire en sorte que chacun de ses amis à 4 pattes reçoive l’attention et l’amour qu’il mérite.



Lorsque l’on découvre les photos et vidéos qu’elle partage régulièrement sur le réseau social, on peut voir à quel point ces chiots sont heureux, soignés et éduqués.

L’une de ces séquences est particulièrement adorable et est rapidement devenue virale. Elle a été postée le 26 novembre 2025 et relayée par Parade Pets . On y voit les Bergers Allemands accourir joyeusement dans la cuisine dès qu’elle appuie sur l’allumeur de la cuisinière. La série de clics que ce dernier émet agit comme un signal de rassemblement pour les chiots.

Le secret de leur calme ? Beaucoup d’exercice et de travail

Les voir ainsi réunis dans la même pièce, autour de leur maîtresse et agissant de manière synchronisée et harmonieuse, est un pur plaisir.

Sous une autre vidéo, un internaute a demandé en commentaire à Lana Fuchs comment elle faisait en sorte que ces chiots se montrent aussi calmes, surtout à leur âge. Elle lui a répondu avec humour qu’elle leur fait faire de l’exercice toute la journée, notamment de l’obéissance et du travail de flair. De ce fait, ils se dépensent énormément.