Sur cette île, les félins sont plus nombreux que les humains et sont vénérés comme des divinités

Au nord-est du Japon, dans la préfecture de Miyagi, se trouve un lieu unique où les félins sont plus nombreux que les humains : l’île de Tashiro-jima. Sur cette petite île aux chats, les félins cohabitent en liberté avec les habitants qui veillent sur eux et qui les vénèrent même dans un sanctuaire.

Située au large de la côte nord-est du Japon, l’île de Tashirojima n’est pas un endroit comme les autres. Lieu de bagne durant l’époque Edo (1603 - 1868), l’île s’est lancée au XIXe siècle dans la production de fil à soie. C’est pour chasser les rongeurs, les premiers prédateurs naturels du ver à soie, que les insulaires ont fait venir depuis le continent les premiers chats de l’île. Depuis cette époque, les félins se sont multipliés, surpassant même aujourd’hui en nombre la population humaine.

© Google Maps

Des chats à perte de vue

Selon Euronews, Tashirojima abriterait plus de 100 chats et seulement une cinquantaine d’humains. En effet, si l’île comptait près d'un millier d'habitants dans les années 1950, il ne reste aujourd’hui que quelques dizaines de résidents permanents, pour la plupart d'un certain âge.

© AP Photo/Hiro Komae / Euronews

Sur Tashirojima, les chats cohabitent librement avec les habitants de l'île et ceux-ci veillent sur eux et les nourrissent. Habitués aux touristes, les petits félins sont très amicaux et se laissent volontiers caresser.

Sur cette île aux chats, tout est construit autour de leur confort : vous ne trouverez aucun magasin de location de voitures, ni aucun transport en commun. Seulement quelques cafés où les minous sont nourris.

© AP Photo/Hiro Komae / Euronews

Des félins vénérés pour la chance qu’ils apportent

Selon les légendes locales, les chats de Tashirojima porteraient chance aux pêcheurs de l’île, notamment pour les grosses prises de poisson. On dit également que les pêcheurs avaient l’habitude d’observer le comportement des félins pour obtenir des conseils sur la météo avant de partir en mer.

© AP Photo/Hiro Komae / Euronews

Aujourd’hui, les chats de Tashirojima sont vénérés comme des « anges gardiens » de l’île. Les visiteurs peuvent notamment laisser des offrandes au sanctuaire Miyori Daimyojin (ou Neko Jinja, le sanctuaire des chats).

© AP Photo/Hiro Komae / Euronews

Selon la tradition, un jour un pêcheur a tué accidentellement un chat avec une pierre. Désolés pour le minou, les habitants l’ont enterré, puis ils ont construit ce petit sanctuaire shintoïste destiné à abriter un ou plusieurs kami (esprits) désormais vénérés en ce lieu. Depuis, les chats de Tashiro-jima apportent la bonne fortune aux humains.