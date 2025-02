En fugue pendant une semaine, cette chienne tente une dernière évasion par la mer avant d’être finalement sauvée

Les bénévoles du refuge Friends of the Alameda Animal Shelter (FAAS), situé en Californie, ont vécu une semaine un peu compliquée et haute en émotions… Pour cause, la jolie Ariel leur a donné du fil à retordre en esquivant toutes leurs tentatives pour la mettre en sécurité. “Chaque chien errant réagit différemment lorsqu'il est seul. Certains courent vers nous, d’autres se rendent lorsque nous nous approchons et certains deviennent agressifs. Cette chienne était totalement en mode bataille : elle était extrêmement terrifiée et très difficile à attraper”, a expliqué Emily Crum, une agente de contrôle des animaux, au média Newsweek. Pendant une semaine interminable, Ariel, une croisée Pitbull âgée de 5 ans, a tenté de fuir ses bienfaiteurs. Totalement terrifiée et démunie, la jeune chienne a pris des risques insensés.

© Friends of the Alameda Animal Shelter (FAAS)

En plus des conditions climatiques déplorables auxquelles elle a dû faire face, elle a également traversé des routes à forte circulation à de nombreuses reprises. “Ariel était dehors toute seule par un temps très orageux. Elle était exposée aux éléments et clairement très effrayée. De plus, en traversant toutes les rues qu'elle a parcourues au cours de sa semaine de fugue, elle aurait facilement pu se faire heurter par une voiture…”, a rappelé John Lipp, le directeur du refuge. Puis, se sentant acculée, Ariel a, dans un dernier élan de folie, sauté dans la mer et a commencé à nager vers la baie de San Francisco ! Un moment d’une extrême tension pendant lequel bénévoles et agents ne pouvaient rien faire d’autre qu’espérer.

“Pendant 20 minutes angoissantes, nous sommes restés sur le rivage, à la regarder nager. Le courant était fort et chaque seconde semblait une éternité”, s’est rappelée Emily. Épuisée, Ariel a miraculeusement regagné la rive et s’est finalement laissée attraper… C’est d’ailleurs de son escapade maritime qu’elle tient son prénom ! Aujourd’hui, la chienne est en sécurité et s’est même révélée être très douce et câline. “Maintenant qu'elle n'est plus dans la rue et en sécurité avec notre personnel attentionné, c'est une chienne très heureuse, douce et affectueuse. Elle adore les gens et a une joie de vivre vraiment touchante, surtout compte tenu de ce qu'elle a vécu”, assure John Lipp.

Ariel est actuellement en famille d’accueil mais est disponible pour adoption. Elle aura besoin d’un foyer calme et aimant.