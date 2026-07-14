Une Husky protège le jeune garçon de sa famille en faisant fuir un ours qui s'est approché de lui (vidéo)

En quelques secondes, Bella a détourné l’attention d’un ours lancé vers un enfant et l’a forcé à battre en retraite, permettant au garçon de s’en sortir sans la moindre blessure. La scène, capturée par une caméra de surveillance, illustre la bravoure et l’instinct protecteur remarquables de la chienne.

A Torrington dans le nord-ouest du Connecticut (Etats-Unis), un jeune ours a bien failli s'en prendre à un garçon, mais en a été empêché par la chienne de la famille, qui a réagi de manière à la fois rapide et courageuse pour mettre le plantigrade en fuite, rapportait News 8 WTNH .

La chienne en question est de race Husky Sibérien et répond au nom de Bella. Son exploit salvateur a eu lieu le 4 juillet 2026 et a été filmé par la caméra de surveillance extérieure de la propriété.

Bella n'a pas hésité à intervenir

Ce jour-là, à 13h45 locales, le fils de Jeff Tazzara était en train de jouer tranquillement devant l'entrée de la maison quand un ours a surgi de nulle part, fonçant dans sa direction. Toutefois, Bella suivait ce dernier de très près et n'avait pas l'intention de la laisser faire du mal à son humain.

Dès que l'ursidé s'est rendu compte que la chienne n'était qu'à quelques centimètres, son attention s'est détournée du garçon et il a préféré s'échapper en se faufilant à toute vitesse sous un petit bateau garé devant le garage.



Jeff Tazzara / Facebook

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Bella l'a inlassablement poursuivi, s'assurant de l'éloigner autant que possible de sa famille, avant de rentrer à la maison.

« Elle aura probablement droit à un bon gros steak »

Jeff Tazzara a partagé la vidéo sur Facebook le lendemain. La voici :

Grâce à Bella, son fils est sain et sauf, et il lui en est profondément reconnaissant. « La chienne se place toujours entre les inconnus et les enfants, mais on se demande toujours au fond de soi : "Que se passera-t-il si elle doit vraiment nous protéger ?" Maintenant, nous le savons. Elle aura probablement droit à un bon gros steak ou quelque chose du genre en récompense », a confié le père de famille à News 8 WTNH.

Le conseil Woopets : comment expliquer la réaction de Bella ?

Contrairement à certaines idées reçues, le Husky Sibérien n'est pas sélectionné en priorité pour assurer la garde et la protection. Cette race est avant tout connue pour son endurance, son intelligence et son aptitude au travail en attelage.

En revanche, un lien très fort avec sa famille, une excellente capacité à analyser une situation inhabituelle et un instinct de protection propre à chaque individu peuvent pousser un chien à intervenir face à un danger.

La réaction de Bella illustre surtout son tempérament et son attachement à son jeune humain, davantage qu'une caractéristique propre à sa race.