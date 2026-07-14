Un an après sa seconde fugue, un chat est enfin retrouvé par le refuge chez une famille qui souhaite l’adopter

Stan avait été confié en tant que chat errant au refuge Eden Animal Rescue, situé dans le comté de Cumbria (Royaume-Uni) et avait fait une première fugue avant d’être retrouvé. Mais c’était sans compter sur ses talents d’évasion, car moins de 24 heures après avoir été placé en famille d’accueil, il s’enfuyait une seconde fois. Durant un an, les membres de l’association, dont Sue Emmerson fait partie, ont multiplié les avis de recherches avant de finalement le retrouver au sein d’une famille chez qui il semblait avoir élu domicile. Amaigri, mais en bonne santé, il est de retour au refuge et la famille souhaite l’adopter.

Confié au refuge Eden Animal Rescue, à Newbiggin, dans le comté de Cumbria (Royaume-Uni) en tant que chat errant, Stan se rendait souvent chez Nicola Hocking, une habitante de Carlisle qui avait indiqué que le chat « était juste là pour manger, il revenait tous les soirs. » Mais après avoir constaté qu’il n’avait pas de puce, elle s’était résolue à l’amener à l’association, car elle ne pouvait pas le garder. En effet, son propre félin âgé de 6 ans ne s’entendait pas avec ce « chat affectueux ». Mais Stan a décidé de fuguer une première fois avant d’être retrouvé. Hélas, peu de temps après, en juin 2025, alors qu’il venait d’être placé en famille d’accueil, il s’enfuyait une seconde fois, 24 heures à peine après son arrivée.

Un fugueur né

Les bénévoles de l’association Eden Animal Rescue ont alors tout mis en oeuvre pour retrouver ce chat tigré à poil long blanc. Durant un an, sans relâche, ils ont multiplié les avis de recherches sur les réseaux sociaux. Repéré par un habitant du village de Melmorby, Stan traînait près d’une boulangerie et Elaine Brown, une bénévole, expliquait : « Nous sommes parties sur place pour vérifier, nous avons emporté un piège avec nous, puis nous nous sommes installées sur un parking pour surveiller ce piège pendant deux à trois heures. »

Cependant, insaisissable, et bien qu’ils aient tenté de l’appâter avec « du maquereau ou des sardines bien odorantes accompagnés de sauce tomate », Stan leur a échappé. Les membres du refuge avaient même décidé de placer une caméra de surveillance dans le secteur, durant quelques jours, mais en dépit de tous leurs efforts, Stan continuait de leur échapper.

Andy Johnson / BBC News

Une fausse alerte

Un chat ressemblant à Stan a, par la suite, été signalé à Carlisle. « Tout le monde était tout excité, mais malheureusement, ce n'était pas lui », se rappelait Sue Emmerson, bénévole du refuge. Puis, après des mois de recherches, l’inespéré s’est enfin produit.

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Eden Animal Rescue

Un appel inespéré

Lundi 22 juin, l’association recevait un appel d’une famille vivant à Renwick, à 21 km de Newbiggin. Sue Emmerson, ainsi que d’autres membres du refuge se sont rendus sur place. « J'ai sorti mon lecteur et j'ai scanné sa puce électronique », expliquait Elaine Brown.

« Nous étions dans leur cuisine et quand nous avons réalisé que c'était Stan, nous avons fondu en larmes. Les habitants du village en avaient un peu marre parce qu'il fouillait dans les poubelles, tant il avait faim. Quand nous sommes arrivés, il était en fait endormi sur l'un des lits à l'étage », racontait Sue Emmerson.

Les bénévoles l’ont attiré avec un peu de thon, « qu’il a englouti avant de disparaître à nouveau à l’étage ». Ils l’ont alors suivi et ont constaté que le chat fugueur « se promenait sur le palier, comme s’il était chez lui », comme le précisait le média BBC News .

« Léger comme une plume », le félin était amaigri et semblait en forme, mais avait besoin de soins. Ramené au refuge, où il est soigné, Stan aura peut-être la chance de retourner vivre auprès de la famille chez qui il avait établi domicile et qui souhaite l’adopter.

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