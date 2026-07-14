Retiré d'un éleveur qui le maintenait dans une petite cage sale, ce vieux Teckel révèle toute sa joie de vivre après son adoption

Sunny, un Teckel senior, a été sauvé de mauvaises conditions de vie chez un éleveur irresponsable au Canada. Le pauvre chien vivait dans une petite cage souillée d’excréments et d’urines. Prise en charge par la BC SPCA, la boule de poils grisonnante a entamé un long chemin vers la guérison et a récemment obtenu une bonne nouvelle : elle a été adoptée par la famille de ses rêves !

Il était le plus âgé parmi les 13 Teckels Nains sauvés de conditions déplorables chez un éleveur irresponsable. Sunny et ses compagnons d’infortune étaient détenus dans des cages étroites, dont le sol était jonché d’excréments et d’urines. Tous les chiens souffraient de problèmes de santé divers et présentaient des griffes anormalement longues, qui s’enfonçaient dans leurs coussinets.

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« L'état de leurs dents est sans précédent, déclare une porte-parole de la BC SPCA, qui a pris en charge ces animaux à la suite de leur saisie, le fait qu'ils se sentent plus à l'aise dans leurs cages qu'au contact des humains est déchirant. »

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« Sunny a découvert ce que signifie vivre dans un foyer aimant »

À son arrivée, Sunny était dans un état critique et son pronostic vital était engagé. « Il souffrait tellement qu'il était complètement paralysé et on ignorait s'il survivrait à l'opération buccale. On lui a immédiatement administré des antibiotiques, des analgésiques et une perfusion quotidienne pour le soulager au mieux », écrit la BC SPCA, dont le personnel a constaté une amélioration après quelques jours de soins.

Une fois leur état stabilisé, Sunny et les autres Teckels ont été placés dans des familles d’accueil attentionnées, où ils ont commencé à se rétablir et à se détendre. « Avec le temps, de la patience et de la douceur, ils ont commencé à faire confiance et à s'ouvrir, précise l’organisation, Sunny a découvert ce que signifie vivre dans un foyer aimant lorsqu'il a été placé chez sa famille d'accueil et sa sœur canine, Kenny. »

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Un petit chien heureux et aimé

Depuis son intervention chirurgicale, Sunny n’a plus que 4 dents. Malgré cette perte conséquente, il est soulagé de ses douleurs et heureux ! Calme à son arrivée, il a fini par révéler sa véritable personnalité… Une vraie boule d’énergie au quotidien, qui semble vouloir rattraper le temps perdu !

La bonne nouvelle ? Le Teckel a trouvé sa famille d’adoption pour la vie. Rebaptisé Lyle, il s’est vite intégré à son nouveau foyer et lié d’amitié avec son nouveau frère, Franck. « Ils passent leurs journées ensemble à jouer, à se détendre sur le canapé et à profiter de leur jardin, déclare la BC SPCA, c'est touchant de voir tout l'amour que ce garçon âgé a encore à offrir, surtout compte tenu de ce qu'il a vécu. »

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Câlin et doté d’une forte personnalité, Lyle fait le bonheur de ses adoptants. « Adopter Lyle a été la meilleure décision que nous ayons prise. Cela a fait beaucoup de bien à Frank », confie Carol, son humaine préférée.

Quant aux autres Teckels sauvés de l’élevage insalubre, certains d’entre eux ont également été adoptés. Les 4 derniers continuent de savourer leur séjour en famille d’accueil avant de recevoir leur billet pour une nouvelle vie.

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