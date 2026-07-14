Attaché à un arbre et laissé sans soins pendant des mois, ce Coonhound Anglais découvre enfin le bonheur après son adoption (vidéo)

Impossible de ne pas sourire en voyant Ramsey courir dans les vagues, surtout quand on connaît son histoire... Attaché à un arbre, affamé et malade, ce Coonhound n’était au départ qu’un chien de plus oublié et négligé. Heureusement, depuis son sauvetage, cette triste période est désormais du passé.

En voyant Ramsey déborder de joie aujourd’hui, on peine à imaginer que ce toutou a un jour frôlé le pire. Après des mois passés attaché à un arbre, ce gentil Coonhound Anglais a heureusement croisé la route de la bonne personne. On peut dire que son incroyable métamorphose, immortalisée dans une vidéo bouleversante relayée par DogTime, est vraiment une belle leçon de résilience et de seconde chance.

Un chien sauvé d’une situation de maltraitance extrême

Âgé de seulement 2 ans, Ramsey a été sauvé d'une situation de maltraitance d'une extrême gravité après avoir été découvert attaché à un arbre. Le pauvre toutou avait été oublié là, laissé sans nourriture pendant des mois. À son arrivée dans son refuge de Géorgie (États-Unis), son état était particulièrement préoccupant : terriblement maigre, épuisé et se déplaçant avec difficulté, il souffrait également de dirofilariose ainsi que d'une sévère toux du chenil.

© @scenthoundsinthecity / Instagram

À cette époque, Ramsey a rapidement été placé en famille d'accueil afin de recevoir les soins dont il avait urgemment besoin. Si les premiers jours ont été difficiles, en raison de sa grande fragilité physique et de sa méfiance envers son nouvel environnement, le toutou a commencé à reprendre progressivement confiance grâce à la patience et à l'attention de sa famille d'accueil.

Une magnifique renaissance

Au fil des mois, Ramsey a repris des forces grâce à beaucoup de soins et une longue rééducation. Malgré une opération délicate et de nombreux traitements, le courageux toutou a peu à peu retrouvé sa joie de vivre.

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Et puis, ce qui devait arriver est arrivé. Accueilli au départ pour quelques semaines seulement, Ramsey a fini par conquérir le cœur de sa maman d'accueil.

Jour après jour, leur complicité s'est renforcée, jusqu'à ce que l'idée de le voir repartir devienne tout simplement impensable. L'accueil temporaire s'est alors transformé en une belle adoption, pour le plus grand bonheur de tous.

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Aujourd’hui, sa métamorphose est saisissante. Autrefois faible et craintif, Ramsey déborde désormais d'énergie, joue avec enthousiasme et a retrouvé toute sa confiance.

Il partage désormais une vie heureuse avec sa maîtresse et, Sunday, une Beagle de 3 ans qui l'a aidé à s'adapter à son nouveau quotidien.

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La vidéo retraçant son incroyable évolution, de ses premiers pas hésitants dans son jardin à ses courses joyeuses sur une plage où il découvre les vagues pour la première fois, a ému des milliers d'internautes.

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Ramsey profite enfin de tout ce qui lui avait été refusé et sa belle renaissance prouve certainement qu'après les pires épreuves, une nouvelle vie est parfois possible.