Une chienne en piteux état et livrée à elle-même est découverte dans un garage

C’est une « bien triste histoire » qui s’est déroulée dans la ville de Bar-sur-Seine au mois de décembre dernier. Suite à un signalement d’un bailleur social, des enquêteurs bénévoles se sont rendus dans le garage d’un couple, où se trouvaient 3 animaux victimes de maltraitances, rapporte 30 Millions d’Amis.

Tous vivaient un véritable cauchemar

Séverine a d’abord surpris Tyson, un chiot « inerte au sol » et couvert de « traces de sang ». Selon ses anciens maîtres, il « serait tombé des escaliers ». Difficile à croire pour les enquêteurs… Son état de santé était alarmant, comme l’a confirmé son examen vétérinaire : il souffrait d’« une hypothermie, de troubles neurologiques et d’une légère plaie à l’intérieur de la gueule ». Malheureusement, Tyson a succombé à ses blessures.

Le plus grave dans cette histoire, c’est que ce chiot ne serait pas le seul à avoir connu ce destin macabre. Sally, sa maman qui vivait dans le même garage que lui, aurait donné naissance à 9 petites boules de poils. Aucune d’entre elles n’y aurait survécu…

« Elle portait toute la misère du monde... »

La maman chien, elle, a fait de son mieux pour survivre. Pourtant, son quotidien fut bien loin d’être simple. Cette quadrupède « très maigre et craintive » aurait vécu dans ce garage toute sa vie. Elle était un véritable « squelette », confie Séverine, était « prostrée dans un coin » et « repliée sur elle-même » …

30 Millions d'Amis

Son examen vétérinaire ne sera pas beaucoup plus encourageant. Sally avait « un poids très inférieur à la normale » (17 kilos), « des plaies cicatricielles aux oreilles, sur le front et le chanfrein », « des parasites internes » et « des mamelles pendantes, laissant supposer une mise bas récente ».

En dépit de cette longue liste de souffrances, Sally a pu s’offrir une nouvelle chance dans la vie. Elle a été confiée à un refuge de la Fondation 30 Millions d’Amis, à la Tuilerie (77), en compagnie d’un chaton, tout aussi craintif, qui se trouvait dans la même maison qu’elle. « Ses anciens maîtres n’en voulaient plus » déclarait Séverine.

Aujourd’hui, ces 2 petits rescapés sont « choyés et soignés » dans ce refuge et tentent d’aller de l’avant. « Nous manipulons Sally avec précaution et douceur – quelque chose dont elle a sûrement manqué... » rapporte Anne Puggioni, directrice. 30 Millions d’Amis a déposé plainte contre les anciens propriétaires de ces animaux pour sévices graves, abandon volontaire, et privation de soin et de nourriture à un animal domestique.