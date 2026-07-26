Abandonnée sous la pluie, une jeune chienne attachée à un arbre est sauvée par une femme qui lui offre l'hospitalité (vidéo)
Abandonnée sous la pluie et laissée seule pendant des heures, Ms. Girl a finalement trouvé une personne prête à lui venir en aide. Recueillie par Keish Ridner, cette jeune chienne évolue désormais au sein d’un foyer chaleureux, entourée de nouveaux amis, tandis qu’une opération est prévue pour soigner son œil.
Après une longue et épuisante journée de travail, Keish Ridner s'apprêtait à regagner son domicile à Detroit, dans l'Etat du Michigan (Etats-Unis), quand elle a découvert une jeune chienne attachée à un poteau près de chez elle.
Cette derrière était évidemment triste et ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle s'est animée dès que Keish Ridner l'a approchée. Elle remuait la queue pendant que la jeune femme la caressait et lui parlait.
@lakeekee.16
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Keish Ridner a consulté les enregistrements de sa caméra de surveillance et s'est ainsi rendu compte que la chienne venait de passer au moins 5 heures dehors sous la pluie, d'après The Dodo.
Elle avait un problème à un oeil, un prolapsus de la troisième paupière en l'occurrence. Il s'agit d'une petite masse rougeâtre ressemblant à une cerise (d'où le terme anglais « cherry eye ») formée par le déplacement de la petite glande située à l’intérieur de la 3e paupière (la membrane nictitante).
Un foyer accueillant et 8 nouveaux amis pour Ms. Girl
Keish Ridner l'a détachée et emmenée à la maison. La chienne, qui répond désormais au nom de Ms. Girl, a rencontré les 8 congénères qui y vivent. Elle était clairement ravie d'avoir de nouveaux compagnons de jeu. Eux, de leur côté, l'ont chaleureusement accueillie.
@lakeekee.16
sorry its taken so long!! but here’s an update on ms lady girl???????????? Thank you all SO much for your donations & gifts. i’m truly mind blown by the support & im so grateful.????? A donation s/o video will come! I’ll also update with a surgery date once we have one set. We’ve been adjusting & setting a routine. I also work full time, & have (now) 9 animals, so life is busy lol but more updates will come when I am able! #detroit #rescuepup #puppy #update #puppylife? Youve Got A Pal In Me - Leo Miller
La maîtresse des lieux n'écarte pas la possibilité de l'adopter, bien qu'ayant à s'occuper d'une famille canine déjà nombreuse. Le cas échéant, elle s'emploiera à lui trouver le foyer aimant qu'elle mérite.
Ms Girl a été examinée par un vétérinaire, et une date sera bientôt fixée pour l'intervention chirurgicale qui permettra de soigner son oeil. En attendant, elle profite pleinement du confort et de la douceur de sa nouvelle maison.
Grâce à sa bienfaitrice, elle n'aura plus à subir les conséquences de l'abandon et de l'errance.
@lakeekee.16
ms. girl has been learning & playing so much while we wait for her surgery date!????????? #detroit #puppy #rescuedog #puppylife #dog? Original Sound - TikTok Advertiser
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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