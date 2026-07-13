Séparé de sa mère à un mois et enfermé sur un balcon, ce chien attend la famille qui lui offrira une nouvelle vie

Magnifique Chien d’eau espagnol, Scooby a vécu des épreuves difficiles dès son plus jeune âge en Espagne. Séparé trop tôt de sa mère, enfermé sur un balcon pendant 2 mois, mal sociabilisé et victime d’otites chroniques, le toutou âgé aujourd’hui d’un an et 10 mois a finalement été placé en refuge. L’association Galgos Angel le propose à l’adoption sur Animaux.fr et espère qu’il trouvera enfin le foyer qui lui convient en France.

« Scooby n'a pas eu le départ dans la vie qu'un chiot mérite », écrit l’association Galgos Angels sur sa fiche de présentation. À seulement un mois, le Chien d’eau espagnol a été séparé de sa mère et offert à une famille. « Privé de cette période essentielle de socialisation, il a ensuite vécu enfermé sur un balcon jusqu'à l'âge de 3 mois », précise l’organisation de protection animale.

Par la suite, un autre foyer lui a ouvert les portes, mais l’a en quelque sorte isolé. « Sa propriétaire évitait systématiquement les rencontres lors des promenades, expliquent les bénévoles, Scooby n'a donc jamais appris à communiquer correctement avec ses congénères ni à découvrir sereinement le monde extérieur. »

Scooby Âge : 1 an et 10 mois Localisation : Espagne Espagne Association : GALGOS ANGEL Rencontrer Scooby

Un formidable compagnon de vie, qui ne cesse de faire des progrès

« Depuis près d'un an au refuge, il fait de gros progrès, ajoutent-ils, il côtoie chaque jour de nouveaux chiens et apprend progressivement les codes canins. Mais la vie en collectivité, avec de nombreux chiens, reste une source importante de stress pour lui. »

© Galgos Angel / Animaux.fr

Scooby, proposé à l’adoption par Galgos Angel sur Animaux.fr, est un compagnon de vie attachant, affectueux, intelligent et drôle. Ses bienfaiteurs indiquent qu’il aime apprendre, jouer et partager des activités avec sa famille.

« C'est aussi un chien de travail, dynamique et curieux, qui aura besoin de promenades, d'activités et de stimulations quotidiennes pour être pleinement épanoui, souligne l’association, ses difficultés ne viennent pas d'un mauvais caractère, mais d'un manque de socialisation durant ses premiers mois de vie. Face aux inconnus, aux chiens ou à certaines situations nouvelles, ses peurs peuvent le pousser à réagir de manière inadaptée. »

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© Galgos Angel / Animaux.fr

Scooby rêve d’une famille à aimer

Face à des inconnus, Scooby peut aboyer, en particulier s’ils portent des lunettes ou un chapeau. Les friandises et les caresses le rassurent toutefois assez vite. Autre point à travailler avec l’éducation positive ? La protection de ressources. Ce Chien d’eau espagnol se montre « un peu possessif avec les jouets, la nourriture ou les récompenses lorsqu’il vit avec d’autres chiens ».

Côté ententes, le beau Scooby « s'entend bien avec les chats. Il a déjà vécu temporairement avec eux sans difficulté », déclare l’association. « Avec les chiens, la situation demande davantage de nuances. Il cohabite avec des mâles et des femelles au refuge. Les premiers contacts avec les mâles peuvent être compliqués, alors qu'il se montre généralement plus à l'aise avec les femelles. Une fois les présentations passées, il peut créer de belles relations et il joue volontiers avec certains jeunes chiens. »

© Galgos Angel / Animaux.fr

De plus, il faut savoir que le toutou a souffert d’otites chroniques qui sont aujourd’hui parfaitement prises en charge. « Après des examens approfondis, le traitement antibiotique adapté a permis de résoudre le problème. Il devra simplement conserver une bonne hygiène des oreilles, avec un nettoyage régulier et un séchage soigneux », révèle Galgos Angel.

Stérilisé, vacciné, identifié et déparasité, Scooby n’a plus qu’à poser les pattes dans le foyer de ses rêves. Après une première année de vie aussi tumultueuse, il mérite de savourer les petits plaisirs simples de la vie et l’amour d’une famille responsable.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos Angel sur l’annonce Animaux.fr de Scooby.