Un couple rencontre un chien errant en pleine nuit et décide de lui faire une place dans son foyer pour toujours (vidéo)
Au Mexique, ce couple qui rentrait d’une célébration familiale a fait la rencontre de Julián et a compris qu’il venait de faire la connaissance d'un nouveau membre de sa famille. C’est d’abord la jeune femme, Andrea, qui a repéré la présence du chien. Elle a l’a ramené chez elle avec son compagnon, et le lendemain matin, la décision a été prise pour le plus grand bonheur du canidé qui venait de connaître le stress d’une vie dans la rue.
Andrea et son conjoint sont venus en aide à des animaux errants par le passé, mais n’avaient pas eu l’occasion d’en sauver récemment, raconte The Dodo. Julián a été mis sur leur chemin, et leur a permis de réaliser à quel point ils aimaient la gent canine.
« Un chien allongé dehors »
Ce soir-là, Andrea et son compagnon revenaient d’un baptême près de Michoacán. Épuisés, ils ne s’attendaient pas à devoir assurer un sauvetage. Le couple a rencontré un chien noir et blanc très avenant. Andrea explique : « Je suis allé directement le caresser, et il a continué à lever sa patte ».
À minuit passé, Andrea est rentrée avec le chien chez elle, elle ajoute : « Il était minuit sur le bord d’une autoroute, donc nous ne pouvions tout simplement pas nous résoudre à le laisser là-bas ».
« Il continuait à offrir sa patte »
Le lendemain, le couple s’est rendu chez le vétérinaire pour faire ausculter le chien. Alors qu’il ne cessait de tendre sa patte, Andrea et son ami ont appris que le chien était en fait blessé. Heureusement pris en charge à temps, il était sur la bonne voie vers la guérison.
Julián entre de bonnes mains
Au départ, le couple pensait trouver une famille pour le chien errant. Quelques jours se sont écoulés et Andrea a compris que son attachement envers Julián était fort. Le chien ne pouvait pas être dans un meilleur endroit qu’entre les mains de ces humains aimants et très sensibles à la cause animale. Julián s’apprête à vivre une belle vie auprès de ceux qui l’ont choisi.
Comment procéder lors de l’adoption d’un chien errant ?
L’adoption d’un chien errant répond à des étapes strictes :
- La vérification de l’identification de l’animal par une puce ou un tatouage
- Le signalement auprès de la mairie, de la fourrière et de l’I-CAD (fichier national d’identification canine)
- Le délai de 8 jours ouvrés qui permet aux éventuels propriétaires de réclamer leur animal
- L’identification auprès d’un vétérinaire pour acter l’adoption
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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