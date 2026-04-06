Un ancien militaire atteint de traumatismes de guerre retrouve le sommeil et une vie normale grâce à son chien après des décennies de souffrance

Avec Frankie, sa chienne d'assistance, auprès de lui, Bobby Hensley retrouve enfin des moments de sérénité et de liberté avec sa famille. La Labrador transforme son quotidien marqué par son passage traumatisant dans les forces armées, en l’aidant à affronter l’anxiété, les sorties et même les cauchemars nocturnes.

Frankie, femelle Labrador Retriever chocolat, a changé la vie d'un ancien soldat marqué par la guerre, depuis qu'elle est à ses côtés en tant que chienne d'assistance. Elle a été formée et attribuée gratuitement à Bobby Hensley par l'association Freedom Dogs.



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Habitant San Diego, en Californie, Bobby Hensley avait intégré le Corps des Marines des Etats-Unis en 1993, comme l'avait fait son grand-père. Il avait ainsi servi dans l'infanterie de marine jusqu'en 1997. Durant son service, il avait été déployé en Bosnie. Il en était rentré profondément marqué sur le plan psychologique.



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Il souffre, en effet, de stress post-traumatique, même s'il a mis longtemps à le reconnaître. « J'ai toujours eu le stress post-traumatique, j'ai toujours eu du mal à le gérer, confie-t-il à CBS News 8 . J'ai toujours été aux prises avec la dépression, l'anxiété, mais je le masquais, je le cachais. Quand j'étais jeune, de temps en temps, ça éclatait. Ça rendait ma femme et mes enfants fous. Ce n’est que lorsque j’ai vieilli que j’ai réalisé que je devais peut-être demander de l’aide ».

Freedom Dogs lui a présenté Frankie au cours de l'été 2025. Le vétéran et la chienne d'assistance ont alors commencé à apprendre à évoluer et à travailler ensemble. Toutefois, ce n'est que depuis janvier 2026 que la Labrador vit avec lui à plein temps. Son arrivée a complètement transformé le quotidien de Bobby Hensley.

Ce dernier ne supportant pas les lieux où il y a du monde, sa présence le rassure, en particulier lorsque des personnes s'approchent par derrière. De telles situations déclenchaient auparavant une grande anxiété chez lui.

Une aide précieuse pour Bobby, mais aussi pour sa famille

« Je ne pouvais pas être heureux. Je ne pouvais définitivement pas aller à Disneyland, l’endroit préféré de mes enfants », raconte l'ancien militaire, devenu directeur adjoint dans une école.

D'ailleurs, Frankie l'accompagne aussi sur son lieu de travail. Et la nuit, lorsqu'il fait un cauchemar, elle le réconfort en posant la tête sur lui.

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La chienne le soutient donc de différentes manières, et grâce à elle, le vétéran est beaucoup plus autonome. Lui et sa famille ne se privent désormais plus de sorties et d'activités qu'ils évitaient par le passé. C'est donc toute la maisonnée qui en profite.