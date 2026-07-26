Feux d'artifice et coups de feu effraient une chienne qui disparaît avant son sauvetage par la police 24 heures plus tard

Les recherches n’auront duré que quelques heures : retrouvée saine et sauve par un adjoint du shérif, Fig a pu retrouver sa famille moins de 24 heures après sa fugue. La scène, filmée par la caméra-piéton du policier, montre des retrouvailles particulièrement émouvantes.

Des policiers californiens se sont lancés à la recherche d'un chien perdu dès que sa disparition leur a été signalée par sa famille. Dès le lendemain, ils ont réussi à le retrouver et l'ont remis à ses humains dans un grand moment de joie, rapportait Local 12.



Tulare County Sheriff's Office / Facebook

Comme bon nombre de ses congénères, une chienne appelée Fig avait très mal vécu les feux d'artifice tirés lors du 250e anniversaire de la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis le 4 juillet 2026. Peu après, des coups de feu avaient également retenti non loin de la maison de ses maîtres, située entre les villes de Lindsay et de Strathmore, à environ 250 kilomètres au nord de Los Angeles.

C'en était trop pour Fig qui, totalement terrifiée par ces bruits forts et soudains, s'était échappée de chez elle. Sa famille avait tenté de la retrouver, mais sans résultat.

A court de solutions, les propriétaires de la chienne ont signalé sa disparition auprès du bureau du shérif du comté de Tulare. Ce dernier a rapidement mobilisé ses adjoints, et c'est justement l'un d'eux qui a fini par localiser Fig et la mettre en sécurité.

La joie des retrouvailles

Ainsi, moins de 24 heures après avoir reçu le signalement, le policier s'est rendu chez la famille en question pour lui remettre la chienne. Il a eu la bonne idée de filmer ce moment plein de joie avec sa caméra de corps.

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La vidéo des retrouvailles a été posée sur la page Facebook du bureau du shérif du comté de Tulare. La voici :

« Comment allez-vous ? », peut-on entendre le policer demander à la maîtresse de Fig, alors qu'il descend de son véhicule. Il ouvre ensuite la portière arrière et laisse sortir la chienne, qui saute dans les bras de sa propriétaire et des enfants de celle-ci.

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Même lorsqu'il est de retour à la maison, un chien qui a fui sous l'effet de la peur peut rester stressé pendant plusieurs jours. Voici quelques conseils pour l'aider à retrouver son équilibre, en particulier après des jours, voire des semaines d'absence :