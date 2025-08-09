En voyage au Costa Rica, ce couple fait une rencontre déterminante qui va l’amener à agrandir le foyer (vidéo)

Ce couple venait de s’installer dans son Airbnb, réservé pour un séjour au Costa Rica. Un chien s’est présenté devant le portail, et ses visites se sont répétées les jours suivants. Cet animal qui semblait appartenir à quelqu’un s’est finalement révélé être un chien errant. Son destin s’est alors mêlé à ces touristes qui ne pouvaient pas se résoudre à laisser une telle amitié derrière eux.

Ces voyageurs canadiens qui s’apprêtaient à profiter de leur voyage tant attendu au Costa Rica ne pensaient pas faire une rencontre aussi bouleversante, peu après leur arrivée dans leur logement de vacances. Une vidéo postée sur TikTok (« @viviancsalama ») est revenue sur ce moment émouvant de la rencontre.

@viviancsalama / TikTok

Il portait un collier

Le fait que le chien porte un collier a évidemment fait penser aux voyageurs qu’il appartenait à quelqu’un. Pour eux, l’animal vivait dans le voisinage, et était curieux de rencontrer ces nouveaux venus.

Ce n’est qu’après, quelques jours avant le départ, que le couple a découvert que le chien était errant. Il avait même été pris en charge par la population, afin de lui trouver une famille prochainement.

@viviancsalama / TikTok

« Nous ne voulions pas lui dire au revoir »

Lorsque que les touristes se sont aperçus qu’ils avaient affaire à un chien errant, il était malheureusement trop tard. Ils confiaient à Newsweek : « Nous l’avons découvert trop tard pour pouvoir obtenir ses vaccins et un vol approprié pour le ramener avec nous à la maison ». Avant de partir, le couple a donc pris ses dispositions sur place en contactant une association locale, qui avait déjà eu des expériences de transferts d’animaux vers l’étranger.

@viviancsalama / TikTok

« Quatre mois plus tard, nous avons finalement pu la ramener à la maison »

Rentrés au Canada depuis 4 mois, les vacanciers ont reçu la nouvelle qu’ils attendaient tant. L’adorable chien allait arriver chez eux après une longue procédure de transfert. En effet, les animaux provenant de pays dit « à risque » doivent subir une batterie d’examens, et recevoir une vaccination complète, y compris contre la rage. Ils doivent aussi être équipés d’une micropuce.

A lire aussi : L’étrange obsession de ce chien pour une prise électrique permet à ses maîtres d’éviter un tragique accident domestique (vidéo)

« Tellement heureux pour ce bébé »

Les premiers concernés sont évidemment ravis que ce chien soit désormais à leurs côtés. Les internautes, en visionnant les images, se sont montrés également très émus. « Je vous souhaite que la vie ne vous apporte que de belles choses », ajoutait une utilisatrice en s’adressant au généreux couple.