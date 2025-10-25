  1. Woopets
  5. Une heure seulement après être arrivé dans son nouveau foyer, ce chien fait preuve de la plus belle marque de confiance qui soit (vidéo)

Les bénévoles sont très importants pour les refuges. Ils permettent en effet d’améliorer la prise en charge des animaux, en permettant notamment de les promener plus souvent. Il arrive même, parfois, que certains d’entre eux craquent pour leur petit protégé et finissent par l’adopter. C’est la belle histoire de Baloo et Sophie.

Illustration : "Une heure seulement après être arrivé dans son nouveau foyer, ce chien fait preuve de la plus belle marque de confiance qui soit (vidéo)"
© @sophcoombs / TikTok

Baloo est un jeune toutou croisé Cane Corso âgé d’environ 2 ans. En juillet dernier, il a été trouvé errant avec sa mère, Paloma. Les 2 canidés étaient nerveux et ont montré un caractère craintif vis-à-vis des contacts. Ce comportement a donc laissé penser à ses sauveteurs que leur passé a dû être empreint de négligences, voire de maltraitances. Aussitôt prises en charge, les 2 boules de poils ont intégré le refuge de Hilbrae (Angleterre). Là-bas, Baloo va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie.

Illustration de l'article : Une heure seulement après être arrivé dans son nouveau foyer, ce chien fait preuve de la plus belle marque de confiance qui soit (vidéo)
© @sophcoombs / TikTok

En effet, dans ce même chenil du Shropshire, se trouve Sophie Coombs, responsable numérique de 25 ans, et son mari. Tous les 2 ont pour habitude d’y promener bénévolement les chiens. C’est ainsi qu’ils ont fait la connaissance de Baloo. Au fur et à mesure des promenades, un lien de confiance s’est établi entre la boule de poils et ses promeneurs et le toutou a commencé à montrer une nature douce qui a rapidement conquis le cœur de Sophie et son mari. À ce moment-là, le couple de bénévoles n’envisageait pas d’adopter. Et puis, en août, ils ont déménagé dans leur premier foyer. C’est à ce moment que le déclic s’est fait. Pour eux, Baloo était le chien idéal et ils ont décidé de sauter le pas.

@sophcoombs

Good news he comes home tomorrow #rescuedog #rescueanimals #adoptdontshop #petparents

? original sound - xavier

A lire aussi : Un chien autrefois éteint reprend goût à la vie au contact des humains, mais n’a toujours pas trouvé sa famille pour toujours

Néanmoins, avant de s’engager définitivement, les 2 amoureux ont souhaité faire un essai, afin de voir si la compatibilité était bonne. Une récente vidéo, postée sur TikTok et reprise par Newsweek, a répondu d’elle-même à la question. On peut ainsi constater qu’une heure seulement après son arrivée, Baloo s’est confortablement installé sur les genoux de Sophie. Rappelons, qu’à l’origine, le même toutou craignait le contact humain. Quelques secondes plus tard, c’est un Baloo endormi et bienheureux que l’on retrouve sur les jambes de sa bienfaitrice.

Pour les adoptants potentiels, il n’y avait plus de doute, et l’essai s’est alors transformé en adoption définitive. Depuis, Baloo coule des jours paisibles, entouré de l’amour de ses nouveaux maîtres.

