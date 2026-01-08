Accusée d'être truquée par une IA, la vidéo de ce chien prouve qu'il a réussi une évasion impossible du refuge en tournant la poignée de porte comme un humain (vidéo)

Un chien a récemment créé la surprise en s’échappant du refuge dans des circonstances pour le moins inattendues, donnant des sueurs froides à ceux qui veillaient sur lui. L’aventure de Dawson, aussi fascinante qu’intrigante, a rapidement captivé l’attention bien au-delà des murs de l’établissement.

En Virginie-Occidentale (Etats-Unis), un chien de refuge particulièrement malin et débrouillard a été retrouvé sain et sauf, 4 jours après s’être signalé en s’échappant de l’établissement de manière spectaculaire, rapportait WSAZ News Channel 3 le mercredi 7 janvier.

Cette incroyable évasion a eu lieu le samedi 3 janvier à 3 heures du matin. Après s’être rendu compte de la disparition de Dawson, le personnel du Huntington Cabell Wayne Animal Control Shelter a visionné les enregistrements du dispositif de vidéosurveillance. Les bénévoles n’en ont pas cru leurs yeux en découvrant les prouesses du chien à la robe bringée.

Les responsables du refuge ont partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. La scène est si impressionnante que de nombreux internautes ont crié au “fake”, pensant que les images étaient générées par intelligence artificielle.

“Complètement dingue”

Dans la vidéo, on peut voir Dawson déverrouiller la porte de son box, puis s’aventurer dans le hall d’entrée et se dresser sur ses pattes arrière pour s’appuyer sur la porte principale. Après quelques tentatives, il a réussi à faire tourner la poignée pour ouvrir. La voie était libre pour celui qui est désormais qualifié d’”artiste de l’évasion”. Le quadrupède restait introuvable depuis.

“Je trouvais ça complètement dingue, a déclaré Norah Turner, membre du personnel du refuge. Je n’avais jamais vu ça, la façon dont il a tourné la tête pour déverrouiller la porte. Je n’ai jamais eu un chien aussi intelligent.”



Huntington Cabell Wayne Animal Shelter / Facebook

“C’est fou, a renchéri Andrea Parkins, en charge des réseaux sociaux du Huntington Cabell Wayne Animal Control. Les gens se demandaient si c’était de l’IA. On aurait bien aimé que ce soit le cas.”

Abandonné avec d’autres chiens

Dawson avait été amené au refuge le 31 décembre 2025. Il venait d’être découvert abandonné dans une maison vide d’occupant avec plusieurs autres chiens. Il s’était comporté en “bon garçon” depuis son arrivée, d’après Andrea Parkins.

“Nous voulons le retrouver et qu’il aille dans un bon foyer, chez quelqu’un qui s’y connaît bien en chiens et, de toute évidence, qui est habitué aux artistes de l’évasion”, a-t-elle confié.

Fin de cavale pour le maître de l’évasion

Le fugueur a finalement été retrouvé le mercredi 7 janvier, a annoncé le refuge dans un post Facebook comprenant une photo de lui, manifestement fier de son exploit. Les responsables n’ont pas précisé les circonstances de son retour, mais ont promis de le faire très prochainement.

Ils en ont profité pour réitérer leur appel aux dons, une cagnotte solidaire ayant effectivement été créée “en l’honneur de Dawson, le grand maître de l’évasion”.