« Digne d'un conte de fées », ils accueillent temporairement un chaton à adopter, mais leur chien refuse de le laisser partir (vidéo)

Pas toujours facile d’être famille d’accueil… surtout quand l’attachement se crée rapidement. River le Dalmatien et sa famille en savent quelque chose : ce qui devait être un séjour temporaire pour un petit chaton s’est finalement transformé en une histoire pleine d’amour et d’émotions.

L’année dernière, nous vous parlions déjà de River, ce gentil Dalmatien habitué à la solitude qui a vu sa vie bouleversée lorsque ses maîtres sont devenus famille d’accueil. Une petite chatonne nommée Summit était alors arrivée dans leur foyer, et le lien exceptionnel qui s’était créé avec River avait poussé sa famille à l’adopter définitivement. Récemment, l’histoire s’est tendrement répétée…

Un attachement immédiat

Depuis l’adoption de Summit, la famille de River a continué d’accueillir des chiens et des chats en attendant qu’ils trouvent leur foyer définitif. River s’est toujours entendu à merveille avec eux, veillant sur les nouveaux arrivants comme un grand frère protecteur.

Mais lorsqu’un chaton noir de 4 semaines nommé Cave est arrivé, un lien immédiat s’est créé entre les 2 boules de poils et n’a cessé de se renforcer jour après jour.

Quand le minou a été prêt à être adopté, la famille de River a d’abord tenté de le ramener au refuge, mais le lendemain, incapable de séparer le félin de son meilleur ami canin, elle a décidé de l’adopter définitivement.

Depuis, River et Cave sont inséparables. Le jeune chat, très affectueux, réclame au moins 4 câlins par jour à son grand frère Dalmatien, et leurs moments de tendresse entre léchouilles et pétrissages sont désormais immortalisés en vidéo :

@mywildmeadows And I thought I loved my dog, but Cave loves River so much he needs as least 4 snuggles with her a day! River is so patient - she helped raise Cave and his siblings since they were 4 weeks old when I was fostering them. She used to get annoyed at all of his affection (because it's nonstop), but she loves it now!

Au delà des câlins, les 2 amis partagent aussi des aventures incroyables, du camping au kayak, en passant par la randonnée, explorant même des grottes ensemble, toujours complices et adorables.

Et Summit dans tout ça ? River ne l’a bien sûr pas oublié et il accompagne avec plaisir les 2 premiers larrons dans toutes leurs aventures !

« C'est digne d'un conte de fées »

Relayée par PetHelpful, cette touchante histoire a suscité de vives émotions chez les internautes qui n’ont pas manqué de réagir dans les commentaires.

« C'est digne d'un conte de fées », a par exemple écrit un spectateur émerveillé. D’autres ont, quant à eux, avoué que l’affection que se portent ces 2 boules de poils avait égayé leur journée. « Oh, j'ADORE cette vidéo ! Merci de m'avoir rempli le cœur de tant de bonheur ! », a commenté quelqu’un. « Merci pour ce partage. J'avais besoin de quelque chose pour me faire sourire dans ce monde si dur. », a ajouté quelqu’un d’autre.

Cette histoire montre en effet qu’un peu de tendresse peut illuminer même les journées les plus grises…