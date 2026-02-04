  1. Woopets
  Saluée pour sa grâce, cette femelle Dobermann a ébloui le jury et surpassé 3000 concurrents pour décrocher ce titre prestigieux

Pour sa 150e édition, le Westminster Kennel Club Dog Show a tenu toutes ses promesses, offrant aux passionnés de chiens un spectacle à couper le souffle. Entre compétitions acharnées, parcours d’agilité impressionnants et confrontations entre races emblématiques, cette mouture restera assurément dans les mémoires. Qui est le successeur de Monty, sacré en 2025 ?

Illustration : "Saluée pour sa grâce, cette femelle Dobermann a ébloui le jury et surpassé 3000 concurrents pour décrocher ce titre prestigieux"
© Westminster Kennel Club Dog Show / Facebook

Le grand vainqueur de la 150e édition du Westminster Kennel Club Dog Show a été annoncé hier, mardi 3 février, lors de la journée de clôture du prestigieux évènement. Il s'agit d'une femelle Dobermann appelée Penny, rapportait People.

C'est la 5e fois qu'un représentant de cette race remporte le titre suprême, le « Best in Show », après 1939, 1952, 1953 et 1989. Il est d'ailleurs à souligner que la dernière victoire, celle d'Indy, avait impliqué le même handler (présentateur) que celui qui accompagnait Penny hier : le très expérimenté Andy Linton.

Ayant mis tout le monde d'accord avec sa démarche d'une grande élégance, Penny succède ainsi à Monty, qui était entré dans l'histoire l'an dernier en devenant le premier Schnauzer géant à s'adjuger la plus haute distinction de la compétition.

Âgée de 4 ans, Penny a 4 copropriétaires : Francis Sparagna, Diana Sparagna, Theresa Connors-Chan et Gregory Chan. Les Sparagna sont basés à Reseda, en Californie, tandis que les Chan habitent Newtonville en Ontario (Canada).

Plus de 3 000 chiens répartis sur 7 groupes

Plus de 3 000 chiens appartenant à 202 races participaient au Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Pour se hisser en finale, Penny a d'abord dominé sa catégorie, celle des chiens de travail. Elle était en lice avec les lauréats des 6 autres groupes :

Par ailleurs, Cota s'est vu attribuer le « Reserve Best in Show », qui correspond au statut de dauphin.

Enfin, le 150e Westminster Kennel Club Dog Show a également vu la consécration d'un Border Collie appelé Prove-It dominer le parcours d'obstacles - franchi en 29,81 secondes - et remporter ainsi le titre de Masters Agility Champion.

