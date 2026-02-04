Saluée pour sa grâce, cette femelle Dobermann a ébloui le jury et surpassé 3000 concurrents pour décrocher ce titre prestigieux

Pour sa 150e édition, le Westminster Kennel Club Dog Show a tenu toutes ses promesses, offrant aux passionnés de chiens un spectacle à couper le souffle. Entre compétitions acharnées, parcours d’agilité impressionnants et confrontations entre races emblématiques, cette mouture restera assurément dans les mémoires. Qui est le successeur de Monty, sacré en 2025 ?

Le grand vainqueur de la 150e édition du Westminster Kennel Club Dog Show a été annoncé hier, mardi 3 février, lors de la journée de clôture du prestigieux évènement. Il s'agit d'une femelle Dobermann appelée Penny, rapportait People .

C'est la 5e fois qu'un représentant de cette race remporte le titre suprême, le « Best in Show », après 1939, 1952, 1953 et 1989. Il est d'ailleurs à souligner que la dernière victoire, celle d'Indy, avait impliqué le même handler (présentateur) que celui qui accompagnait Penny hier : le très expérimenté Andy Linton.

Ayant mis tout le monde d'accord avec sa démarche d'une grande élégance, Penny succède ainsi à Monty, qui était entré dans l'histoire l'an dernier en devenant le premier Schnauzer géant à s'adjuger la plus haute distinction de la compétition.



Westminster Kennel Club Dog Show / Facebook

Âgée de 4 ans, Penny a 4 copropriétaires : Francis Sparagna, Diana Sparagna, Theresa Connors-Chan et Gregory Chan. Les Sparagna sont basés à Reseda, en Californie, tandis que les Chan habitent Newtonville en Ontario (Canada).

Plus de 3 000 chiens répartis sur 7 groupes

Plus de 3 000 chiens appartenant à 202 races participaient au Westminster Kennel Club Dog Show 2026. Pour se hisser en finale, Penny a d'abord dominé sa catégorie, celle des chiens de travail. Elle était en lice avec les lauréats des 6 autres groupes :

Par ailleurs, Cota s'est vu attribuer le « Reserve Best in Show », qui correspond au statut de dauphin.

Enfin, le 150e Westminster Kennel Club Dog Show a également vu la consécration d'un Border Collie appelé Prove-It dominer le parcours d'obstacles - franchi en 29,81 secondes - et remporter ainsi le titre de Masters Agility Champion.