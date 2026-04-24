Alertés pour un Cane Corso bloqué sur un toit, les pompiers découvrent qu’il s’agit simplement de son observatoire préféré

Fausse alerte pour une équipe de pompiers texans : le chien qu’ils pensaient secourir n’avait en réalité besoin d’aucune aide. Habitué à grimper sur le toit, ce Cane Corso cherchait simplement à profiter de son perchoir favori. Une scène insolite qui a surtout amusé les internautes.

Dans le secteur de Cypress-Fairbanks à Houston, dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), les pompiers locaux (Cy-Fair Fire Department) se sont récemment déplacés pour une intervention qui, en réalité, n'en était pas une. Ils avaient été appelés par des témoins inquiets pour le sort d'un chien qu'ils croyaient en danger, mais qui s'est finalement révélé être en quête du meilleur poste d'observation possible, rapportait KHOU 11 .

Le canidé en question, de race Cane Corso, était assis sur le toit. Les riverains craignaient sans doute de le voir tomber, d'où leur décision d'alerter les secours.

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Cy-Fair Fire Department / Facebook

Les pompiers sont donc arrivés sur les lieux, mais alors qu'ils s'apprêtaient à intervenir, le quadrupède est redescendu par ses propres moyens, sans la moindre difficulté.

Un « chien-gargouille »

Constatant que le chien était désormais hors de danger, ils ont rangé leur équipement et ont commencé à se diriger vers le camion pour regagner leur caserne. A ce moment-là, ils se sont rendu compte que le Cane Corso venait de remonter sur le toit.



Cy-Fair Fire Department / Facebook

Ils ont compris qu'il avait l'habitude de le faire et qu'il affectionnait sans doute cet endroit, car il lui permettait d'avoir une vue imprenable sur tout ce qui se passait autour de la maison de ses maîtres.

Le Cy-Fair Fire Department a posté cette histoire sur sa page Facebook, partageant plusieurs photos montrant le chien trônant fièrement au sommet de la toiture. Cette publication a fait réagir de nombreux internautes, plusieurs d'entre eux ayant comparé, amusés, le chien à une gargouille.

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L’info Woopets : oreilles coupées chez le chien, que dit la loi en France ?

On remarque sur les photos que le chien a les oreilles taillées, une pratique appelée otectomie. En France, celle-ci est interdite depuis 2004 lorsqu’elle est réalisée pour des raisons esthétiques. Seules des interventions justifiées par un motif médical, pratiquées par un vétérinaire, sont autorisées.

Au-delà de l’aspect légal, cette opération est considérée comme une atteinte au bien-être animal : elle peut entraîner douleur, complications et perturber la communication du chien. Comme la coupe de la queue (caudectomie), elle est aujourd’hui assimilée à une mutilation lorsqu’elle n’a aucune nécessité thérapeutique.