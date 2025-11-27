Ses maîtres lui confient leurs alliances de mariage, mais ce Samoyède a d’autres projets en tête (vidéo)

Au moment de se marier, on souhaite forcément que toute la famille soit à la fête, même si l’un des membres est une grosse boule de poils toute blanche. Cela signifie aussi prendre le risque de quelques impondérables.

Il y a quelque temps, nous vous parlions de Félix, un magnifique Samoyède de 7 ans. Ses maîtres, inconditionnels de voyages, adorent tellement leur boule de poils qu’ils ont décidé de l’emmener avec eux à chacun de leur périple. Résultat, le toutou a déjà parcouru 37 pays !

Récemment, Sven et Julia, les propriétaires de Félix, ont franchi une étape de plus dans leur aventure commune : ils se sont dit oui pour la vie . Pour ce grand événement, toute la famille était conviée, y compris leur adorable toutou , bien évidemment. Ce dernier devait même remplir un rôle très important, celui du porteur d’alliances.

Pour l’occasion, Félix avait revêtu sa plus belle fourrure, d’un magnifique blanc immaculé. À son cou, un petit coffret contenant les précieux anneaux que la boule de poils devait amener à ses humains adorés. Sauf que tout ne va pas vraiment se passer selon les plans des futurs mariés, comme on peut le voir dans une vidéo relayée par Dog Time .



© wanderlust_samoyed / Instagram

Pourtant, tout commence bien : les invités sont assis, le couple se tient devant le prêtre et Félix se trouve au bout de l’allée, prêt à rejoindre Sven et Julia. Et soudain, le facétieux canidé s’élance… pour quitter la cérémonie ! Peut-être était-il trop intimidé par tant de monde ?

Fort heureusement, le Samoyède n’ira pas très loin et finira par retrouver ses maîtres. Il sera juste passé par un itinéraire bis. À peine les futurs mariés ont-ils eu le temps de récupérer les alliances, que Félix était déjà reparti pour de nouvelles aventures rocambolesques. Sur les images partagées par Sven et Julia, une légende indique : “Ne faites jamais confiance à un Samoyède, haha”. Les propriétaires de la boule de poils ne semblent donc pas le moins du monde lui en vouloir. Cette petite blague de Félix, aura peut-être même contribué à faire de cette journée un moment encore plus inoubliable.