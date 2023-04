Apeurée par les humains, une chatte errante apprend à accepter leur amour pour vivre la plus belle des aventures (vidéo)

Les aventures de Zoey se déroulent dans l’Ohio, aux États-Unis. C’est à cet endroit que Donna, une sauveteuse d’animaux, l’a repérée pour la première fois. Elle vivait alors dans une colonie de félins, et passait son temps à rechercher de la nourriture, rapporte Love Meow.

Tout cela n’était vraiment pas simple pour Zoey, qui craignait notamment la compagnie des êtres humains. Elle ne comprenait pas que ceux qui lui tendaient la main ne lui voulaient aucun mal. En voyant sa fragilité, Donna a tout fait pour la mettre en sécurité.

Dès le début, ses bienfaiteurs ont compris qu'ils allaient devoir être patients. Zoey sifflait et se recroquevillait à longueur de journée. Les bénévoles de sa famille d’accueil se sont alors donné la mission de la socialiser et de la rassurer. Après avoir été stérilisée et examinée par un vétérinaire, la chatte a peu à peu pris le contrôle de son nouvel espace.

Apprendre à « accepter l’amour »

Zoey a progressivement laissé de côté ses sifflements et crachements lorsqu’elle a compris qu’elle était en sécurité. Son regard s’est détendu, lui aussi. La féline autorisait même sa mère d’accueil à la caresser. « Un grand progrès », souligne Donna.

« Elle est en train de réaliser tout ce qu’il se passe et de comprendre que les humains sont gentils avec elle. Elle adore les caresses de la tête et du menton que lui offre son parent d’accueil. Elle commence à ronronner et à se blottir contre ses genoux. Elle a appris à accepter l’amour », ajoute-t-elle.

Après avoir « parcouru un si long chemin », Zoey a été admise chez Cats Are People, Too. Dans ce centre, elle s’est acclimatée à de nouveaux bruits et à de nouvelles personnes. Elle y était choyée à longueur de journée ! Cette évolution était absolument « gratifiante » aux yeux des bénévoles, qui n’ont toutefois pas perdu leur objectif : lui trouver une famille le plus vite possible.

Le coup de foudre

Par chance, Zoey n’aura pas besoin d’attendre bien longtemps ! 2 jours plus tard, la famille idéale s’est présentée à elle après avoir vu son joli minois sur Internet. Un vrai coup de foudre ! « Ils ont une maison tranquille où l’un d’eux travaille à domicile, ce qui permet à Zoey d’avoir beaucoup d’attention, et ils sont très attachés aux chats », racontent les bénévoles.

En l’espace d’un mois, la vie de Zoey a totalement changé. Depuis qu’elle a accepté l’amour des êtres humains, la chatte n’a plus jamais regardé en arrière. Elle profite pleinement de son nouveau quotidien et promet de faire des merveilles tout au long de sa vie !