Une heure de plus et c'était fini, ce chien squelettique est sauvé in extremis sous une pluie glaciale et entre dans la maison de sa sauveuse « comme s’il avait toujours été chez lui »

Abandonné sur le bord de la route dans le comté de Jasper (Géorgie, États-Unis), un chien effrayé et transi de froid observait les voitures défiler sous ses yeux. Empreint de désespoir et replié sur lui-même, le pauvre toutou au corps émacié a finalement reçu l’aide dont il avait cruellement besoin.

C’était une âme en peine, une ombre que les passants ignoraient, alors qu’elle avait grandement besoin d’aide. Au début du mois de novembre, un chien extrêmement maigre et triste attendait sur le bord d’une route de campagne l’arrivée du bonheur. Une pluie froide coulait sur ses grands yeux éteints par le désespoir.

© Jasper County Humane Society

Comme le rapporte The Dodo, une jeune femme a fini par poser son regard sur lui et a immédiatement contacté sa mère, Kristy Stephens, vice-présidente d’une association spécialisée dans les sauvetages de chats.

À son arrivée, le canidé n’avait pas la force de s’enfuir et tremblait de froid. « Je lui ai proposé à manger, souligne Kristy, après quelques instants d'hésitation, il s'est lentement approché. Une fois assez près, je lui ai mis une laisse pour assurer sa sécurité. »

© Jasper County Humane Society

Une heure de plus dans le froid, et c’était fini…

Mais alors qu’elle essayait de le ramener jusqu’à sa voiture, le chien a fait demi-tour et a essayé de s’enfoncer davantage dans les bois qui bordaient la route. « Je me suis assise avec lui, je lui ai parlé et je lui ai laissé le temps de me faire confiance, indique la sauveteuse, petit à petit, il m’a laissée m’approcher jusqu’à ce que je puisse poser mes mains sur lui et le serrer contre moi pour le réchauffer. »

© Jasper County Humane Society

Après avoir réussi à l’installer dans son véhicule et enveloppé dans des couvertures, Kristy l’a conduit en urgence chez le vétérinaire en raison de la gravité de son état. L’animal, baptisé Rhodey, affichait une température corporelle de 35 °C seulement et ne pesait que 18,6 kg. Une heure de plus dans le froid lui aurait été fatale, estime l’équipe soignante.

Sur place, le rescapé a bénéficié de tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Âgé d’environ un an, il avait besoin de reprendre du poids. De plus, il souffrait d’une anémie et de la dirofilariose, aussi connue sous le nom de maladie de ver du cœur.

© Jasper County Humane Society

Une famille pour Rhodey

Au fil des jours, Rhodey s’est habitué aux nouvelles personnes de sa vie et a commencé à prendre du poids. Suivi par Tracy Campbell, directrice de la Jasper County Humane Society contactée par Kristy, il cheminait enfin vers un avenir brillant.

Quelques semaines après son sauvetage, Tracy a reçu l’appel d’une retraitée qui avait récemment perdu son chien. « Elle avait juré de ne plus jamais souffrir », déclare-t-elle. Mais en découvrant l’histoire de Rhodey, elle a immédiatement proposé de se constituer famille d’accueil.

© Jasper County Humane Society

« Quand je l’y ai emmené, je jure qu’il est entré dans cette maison comme s’il avait toujours été chez lui, confie Tracy, il se l’est appropriée dès le début ! Je ne vois pas comment cela pourrait ne pas se solder par un échec en matière de placement. » En effet, il y a de fortes chances pour que sa famille d’accueil décide de l’adopter officiellement.

Désormais au chaud, en sécurité et pleinement aimé, Rhodey profite de la seconde chance qui lui a été offerte.

© Jasper County Humane Society