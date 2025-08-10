Un chien prend son ombre pour un nouvel ami lors d’une balade (vidéo)

Si certains chiens sont totalement indifférents face à leur ombre, d’autres peuvent en faire une véritable obsession. Max, lui, voit en la sienne un partenaire de jeu avec lequel il peut courir et s’amuser. Son propriétaire l’a filmé en train d’interagir avec elle.

Un utilisateur de TikTok appelé Lee Rolfs sur la plateforme est l’heureux père de 3 jeunes femmes, ainsi que le propriétaire de 2 toutous, Gracie et Max. Ceux-ci apparaissent fréquemment sur les réseaux sociaux et sont filmés dans leur quotidien. Tantôt, ils jouent, tantôt, ils font des bizarreries que les internautes adorent regarder !

Max est arrivé plus récemment dans la maison, soit en 2024 comme l’indiquait Newsweek . La boule de poils s'épanouit aux côtés de sa famille et ne manque pas une occasion de taquiner son frère canin. Lequel est un peu plus âgé, mais souvent partant pour s’amuser avec son congénère.

Un drôle d’ami

Quand Gracie n’est pas là, Max trouve toujours le moyen de pallier son absence. Parfois, ses solutions sont quelque peu étranges, comme la fois où il s’est amusé avec son ombre au cours d’une promenade. Son propriétaire l’avait emmené se balader de nuit et il n’y avait aucun chien aux alentours pour jouer, mais Max se suffit littéralement à lui-même.

Tandis qu’il passait devant un mur avec son maître, il a repéré la projection de son ombre et s’est mis à lui courir après comme s’il s’agissait véritablement d’un autre chien. Il enchaînait les allers et retours avec ce drôle de toutou, bondissait et, en somme, semblait passer un très bon moment en compagnie de lui-même.

Les internautes, amusés, étaient nombreux à commenter la vidéo : « C'est adorable. Cela me rappelle l'époque où mon chien aboyait dans tous les sens avec l'écho de son propre aboiement », témoignait une femme, « Je ne vais pas mentir. J'ai vraiment cru qu'il jouait avec un gros chien noir », assurait une autre personne.

Des utilisateurs ont aussi mis en garde le propriétaire du canidé quant au fait qu’il pouvait avoir ce comportement parce qu’il manquait d’interaction, ou qu’il pourrait finir par développer un comportement obsessionnel vis-à-vis de son ombre. Le propriétaire n'a pas encore fait de commentaire à ce sujet.