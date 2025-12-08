En promenant ses chiens, l'un d'eux tire sur sa laisse et la guide vers un cobra caché dans un parterre de plantes

Lors d’une simple balade du soir à Nancy, une habitante et ses 2 fidèles compagnons à quatre pattes ont fait une rencontre pour le moins inattendue. Alors que tout semblait tranquille, les chiens ont mis la truffe sur un étrange visiteur tapi dans un massif fleuri : un serpent au profil peu commun, nécessitant l’intervention rapide des pompiers.

A Nancy (54), ce qui ne devait être qu’une promenade nocturne sans histoire a donné lieu à une surprenante découverte pour 2 chiens et leur maîtresse. Le trio a trouvé un reptile rarement rencontré en liberté en Europe, ayant nécessité l’intervention des pompiers, rapportait L’Est Républicain .

Le mardi 4 novembre, vers 21 heures, une habitante prénommée Marine promenait ses 2 chiens, un Berger Allemand appelé Milo et un Berger Belge Malinois nommé Nala, quand le premier s’est mis à tirer sur sa laisse. Le quadrupède cherchait clairement à attirer l’attention de sa maîtresse sur un endroit spécifique, un massif fleuri à proximité d’un bar bien connu de la place, situé rue Saint-Nicolas.



Photo d'illustration

Milo étant encore jeune et risquant donc de manger “n’importe quoi”, sa propriétaire s’est “approchée et là, [a] vu un truc tout enroulé”. L’obscurité empêchait Marine de distinguer avec précision ce qu’elle avait sous les yeux, mais elle a fini par apercevoir la tête du serpent “en forme de losange”, raconte-t-elle à L’Est Républicain.

Le reptile était complètement immobile. La maîtresse de Nala et Milo ne savait pas s’il était mort ou endormi. Elle a préféré éloigner ses chiens et demandé à son mari, Tristan, de la rejoindre. Ce dernier a photographié la trouvaille. “On ne pouvait pas laisser ce serpent comme cela, avec le risque qu’il puisse éventuellement mordre quelqu’un”, explique-t-elle.

Fuite ou abandon ?

“On a téléphoné aux pompiers, poursuit Marine. Ils sont arrivés très vite. Equipés de gants, ils ont pris le serpent (il ne bougeait pas), l’ont placé dans une sorte de glacière et sont repartis sans préciser de quelle espèce il s’agissait”.

Un ami du couple qui, d’après Marine, dispose d’une certaine expertise en matière de reptiles, leur a indiqué qu’il s’agissait d’un cobra. Or, c’est une espèce qui, a priori, n’évolue pas dans la nature sur le Vieux Continent, et dont la détention est soumise à une règlementation stricte. 2 hypothèses sont envisagées : il se serait échappé de chez son propriétaire ou il aurait été abandonné.

Photo d'illustration

Le décès du serpent a été confirmé. Son corps était desséché et manifestement évidé.

La maîtresse de Nala et Milo a eu le bon réflexe de ne pas laisser ceux-ci approcher le reptile et d’appeler les secours.