Seul et tête basse au milieu de la cour, ce Golden Retriever attend désespérément que sa maîtresse en retard vienne le rechercher à la pension (vidéo)
S’il fallait une preuve que les animaux ressentent des émotions, Lincoln ne pouvait pas en apporter de meilleure. Régulièrement déposé à la pension canine lors des longues journées d’absence de sa maîtresse, le beau Golden Retriever passe ses journées à s’amuser comme un fou… sauf quand son humaine est en retard pour venir le chercher.
Lincoln est un magnifique Golden Retriever de 3 ans fidèle à la réputation de sa race. Joyeux, enthousiaste et amical, le toutou n’a aucun mal à se faire des amis lorsque Meghan Bunger, sa “maman”, le dépose à la pension canine. Ainsi, il passe ses journées à jouer, courir, sauter et réclamer des caresses aux employés de la pension. L’année dernière cependant, le canidé a vécu une expérience qui l’a rendu particulièrement triste… Habitué à ce que son humaine vienne le chercher vers 17h30, le toutou sait parfaitement reconnaître quand l’heure se rapproche. Mais un jour, Meghan a été retenue au travail et a ainsi pris du retard. Ne voyant pas son humaine arriver, Lincoln a rapidement commencé à sombrer dans la tristesse.
@lifewithlincoln23
when all your friends leave daycare ???? @nashville_pet_spa? Funny - Gold-Tiger
“J’ai été dévastée”
Seul au milieu de la cour, Lincoln est resté assis, la tête basse, pendant de nombreuses minutes. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène qui a été postée un peu plus tard sur le compte TikTok dédié au toutou. On voit une employée tenter de rassurer le pauvre chien, en vain… “Au début, j’ai été dévastée. C’était comme un coup de poignard dans le cœur. J’ai eu le sentiment d’être la pire des mamans !”, a confié Meghan lors d’un entretien accordé à Newsweek.
Il faut dire que, comme l’indique Meghan en légende de la séquence, Lincoln était aussi le dernier toutou à être encore présent dans la pension. Il n’avait donc aucun copain pour passer le temps en attendant l’arrivée de son humaine.
A lire aussi : « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil
© @lifewithlincoln23 / TIkTok
Une attente insupportable
Pourtant, Meghan n’avait pas un retard très conséquent. Elle a expliqué que la pension reste ouverte jusqu’à 18h et que, ce soir-là, elle est arrivée vers 17h45, soit 15 minutes seulement après l’horaire habituel. Mais pour Lincoln, ce furent vraisemblablement les 15 minutes les plus longues de sa vie…
Par Perrine Nemard
Rédactrice web
Entre l’amour des mots et celui des animaux, Perrine a trouvé l’équilibre parfait. Partageant son quotidien avec un Samoyède, elle s’est laissé porter par cette relation complice pour se lancer dans l’univers de la photographie canine et de la rédaction, des activités qui reflètent son lien profond avec le monde animal.
1 commentaire
Invité a écrit : Auj.
Bébé lion ma Shih Tzu était en garde chez des amis proches lors de mes déplacements. Je prévenais de mon retour le jeudi soir uniquement. Cela n'a jamais empêché Bébé Lion de se poster devant la porte d'entrée précisément une heure avant mon retour. La forçer à rentrer avant mon arrivée était la seule et l'unique possibilité de la rendre agressive. C'est un merveilleux souvenir que ma Lionne bondissant en tous sens en entendant mon véhicule, notre joie infinie de se retrouver aussi.
J'aime Répondre Signaler