Seul et tête basse au milieu de la cour, ce Golden Retriever attend désespérément que sa maîtresse en retard vienne le rechercher à la pension (vidéo)

S’il fallait une preuve que les animaux ressentent des émotions, Lincoln ne pouvait pas en apporter de meilleure. Régulièrement déposé à la pension canine lors des longues journées d’absence de sa maîtresse, le beau Golden Retriever passe ses journées à s’amuser comme un fou… sauf quand son humaine est en retard pour venir le chercher.

Lincoln est un magnifique Golden Retriever de 3 ans fidèle à la réputation de sa race. Joyeux, enthousiaste et amical, le toutou n’a aucun mal à se faire des amis lorsque Meghan Bunger, sa “maman”, le dépose à la pension canine. Ainsi, il passe ses journées à jouer, courir, sauter et réclamer des caresses aux employés de la pension. L’année dernière cependant, le canidé a vécu une expérience qui l’a rendu particulièrement triste… Habitué à ce que son humaine vienne le chercher vers 17h30, le toutou sait parfaitement reconnaître quand l’heure se rapproche. Mais un jour, Meghan a été retenue au travail et a ainsi pris du retard. Ne voyant pas son humaine arriver, Lincoln a rapidement commencé à sombrer dans la tristesse.

“J’ai été dévastée”

Seul au milieu de la cour, Lincoln est resté assis, la tête basse, pendant de nombreuses minutes. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène qui a été postée un peu plus tard sur le compte TikTok dédié au toutou. On voit une employée tenter de rassurer le pauvre chien, en vain… “Au début, j’ai été dévastée. C’était comme un coup de poignard dans le cœur. J’ai eu le sentiment d’être la pire des mamans !”, a confié Meghan lors d’un entretien accordé à Newsweek .

Il faut dire que, comme l’indique Meghan en légende de la séquence, Lincoln était aussi le dernier toutou à être encore présent dans la pension. Il n’avait donc aucun copain pour passer le temps en attendant l’arrivée de son humaine.

A lire aussi : « Elles gagnent en confiance chaque jour », privées de la vue et de l’ouïe, 2 Bouledogues Français se rencontrent pour la première fois sous le regard bienveillant de leur famille d’accueil

© @lifewithlincoln23 / TIkTok

Une attente insupportable

Pourtant, Meghan n’avait pas un retard très conséquent. Elle a expliqué que la pension reste ouverte jusqu’à 18h et que, ce soir-là, elle est arrivée vers 17h45, soit 15 minutes seulement après l’horaire habituel. Mais pour Lincoln, ce furent vraisemblablement les 15 minutes les plus longues de sa vie…