Le chien victime d'un coup de pied est entre de bonnes mains, son maître devra s'en expliquer face au juge

Une scène d’une grande violence, captée à l’insu du protagoniste, avait profondément choqué les internautes ces derniers jours. L’indignation suscitée par ces images a rapidement dépassé les frontières locales, déclenchant une vive réaction des autorités et des défenseurs de la cause animale. Victime de son propre maître, le chien a été pris en charge, et l'auteur présumé du coup devra répondre de ses actes devant le tribunal.

Nous vous avions parlé hier de ce chien brutalisé par son maître à Sudbury, en Colombie-Britannique (Canada), alors que ce dernier pensait agir sans que personne ne le voie. L'homme ignorait qu'il était filmé en cachette et que la vidéo allait être massivement relayée via les réseaux sociaux, notamment par l'association de protection animale Fur Warriors.

Le quadrupède à pelage noir marqué de blanc marchait sur la neige, devant le domicile de son propriétaire, quand ce dernier lui avait ordonné de rentrer alors qu'il se tenait sur le pas de la porte. Dès que l'animal avait franchi le seuil, il lui avait asséné un violent coup de pied.



Alertée, la police locale (Greater Sudbury Police Service) avait indiqué, le mardi 17 février, que le chien avait été retiré à l'individu et qu'une enquête avait été ouverte.

Le mercredi 18 février, Fur Warriors a livré de nouveaux éléments autour de cette triste affaire. A commencer par le nom du chien, qui s'appelle Lilly et qui est donc une femelle. Celle-ci « est officiellement en sécurité, et des poursuites ont été engagées », assurait l'association dans sa mise à jour, toujours sur Facebook .

« C'est le dénouement que nous espérions tous »

On y apprend également que son détenteur, âgé de 51 ans, est poursuivi pour « cruauté envers les animaux en vertu du Code criminel du Canada ». Il a été libéré sous caution, mais il lui est interdit de s'occuper d'un animal ou d'en avoir le contrôle en attendant sa comparution devant le tribunal.

Quant à la chienne, elle est entre de bonnes mains. Lilly a été confiée à un refuge local dont l'identité n'a pas été révélée. Les informations concernant son état de santé ne l'ont pas été non plus, car faisant partie des éléments qui serviront de preuves lors de la procédure judiciaire. « Soyez assurés qu'elle sera bien soignée et recevra tous les traitements nécessaires », a ajouté Fur Warriors.

« C'est le dénouement que nous espérions tous », conclut l'association.

