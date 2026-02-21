Ce Teckel paralysé des pattes arrière troque ses roulettes contre des skis pour profiter de la neige (vidéo)

On croise souvent des destins canins hors du commun, mais certains réservent encore de belles surprises. Face à un nouvel obstacle inattendu, un petit chien plein d’énergie prouve qu’avec une idée ingénieuse et beaucoup d’amour, tout devient possible.

La capacité d'adaptation et la résilience de nos amis canins sont remarquables et peuvent être de véritables sources d'inspiration pour tous. Ils sont en mesure de surmonter toutes sortes de difficultés, y compris les handicaps. Lorsqu'ils bénéficient, en plus, d'un petit coup de pouce de la part des gens qui les aiment et de quelques encouragements, ils peuvent faire des merveilles en dépit de ce qui est censé les freiner.

Chez Woopets, nous vous avions déjà raconté de nombreuses histoires de chiens qui vivent la vie à 100 à l'heure bien qu'ils soient en situation de handicap. Pour la plupart, il s'agit de loulous atteints de paralysie et qui sont équipés de chariots pour les aider à se déplacer et à se sentir aussi autonomes que leurs congénères dont toutes les pattes sont valides.

C'est précisément le cas de Dockers, un adorable Teckel privé de l'usage de ses pattes arrière. Cette particularité ne l'empêche pas d'être un chien heureux, enjoué et débordant d'énergie. On peut s'en rendre compte en découvrant les nombreuses vidéos postées sur le compte TikTok « @dockers_on_wheels » qui lui est consacré et qui est suivi par plus de 7 000 followers.

Adopté en novembre 2022 par une famille qui vit en Caroline du Nord (Etats-Unis), Dockers est le genre de chien que rien n'arrête, encore moins lorsqu'il est sur son petit chariot. Dès qu'il est équipé, il se met à courir dans tous les sens, s'amusant comme un petit fou tout en diffusant sa bonne humeur partout où il va.



@dockers_on_wheels / TikTok

Une idée ingénieuse

Récemment, après de fortes chutes de neige, un épais manteau blanc a recouvert le grand jardin de la maison où il a l'habitude de se dépenser. Les roulettes ne lui étaient plus d'un grand secours dans ces conditions, mais sa famille n'est pas restée les bras croisés ; elle a eu l'idée de les remplacer par une paire de skis.

Dockers s'en est donné à coeur joie. On peut le voir glisser sur la neige grâce à ses nouveaux skis dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 2 février 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets :

@dockers_on_wheels Snow day ?? This morning we woke up to a winter wonderland! We were all so excited to get outside as we got 6 inches of snow! However, we quickly realized the snow was too deep for my little legs and I needed a pathway cleared for me to be able to walk comfortably. The snow was just too deep for me, so I didn’t spend long outside. I’ll try again after the snow has melted a bit! I’ve spent the afternoon snacking on yummy treats and staying warm, so I’m happy! Hoping you all are enjoying the snow and are having so much fun! ???? #dachshund #dogsofinstagram #dogsoftiktok #wheelchairdog #winter ? Married Life (From "Up") - Gina Luciani

Quand on vous dit que rien n'arrête ce chien…