Au refuge depuis 2 ans, ce chien devait participer à une parade de Noël mais ne l'a pas fait pour une raison réjouissante

Après de longs mois passés dans son box, un pensionnaire discret d’un refuge du Tennessee a enfin vu sa patience récompensée. Une adoption aussi inattendue qu’émouvante qui rappelle combien le destin d’un animal peut basculer en un instant.

Cela faisait plus de 700 jours qu’un chien répondant au nom d’Abel attendait sa chance au refuge. Il a fini par l’avoir le jour où il était censé prendre part à un grand évènement festif, rapportait WJHL .

Dans une vidéo émouvante, partagée le 5 décembre 2025 sur la page Facebook du refuge du comté de Washington dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), la structure d’accueil présentait l’un de ses plus anciens pensionnaires canins. On y apprenait qu’Abel était appelé à participer à la Parade de Noël, organisée chaque année, début décembre, dans la ville de Johnson. Toutefois, il avait été décidé de ne pas l’y emmener, car il n’était pas habitué à la foule. Son congénère Ollie, en quête de famille aimante lui aussi, a été choisi pour le remplacer.

Le séjour d’Abel au refuge s’allongeait. La Parade de Noël, rendez-vous très attendu par la communauté locale, aurait pu l’aider à concrétiser son rêve en lui permettant de profiter d’un peu plus de visibilité, mais il s’est avéré qu’il n’en avait pas besoin.

Un heureux changement de programme

La merveilleuse annonce a été faite l’après-midi du 6 décembre, le jour de la fête en question. Sur sa page Facebook, le refuge du comté de Washington a posté une photo montrant Abel aux côtés de son nouveau propriétaire. Le chien a, en effet, été officiellement adopté, après avoir passé 721 jours dans un box.



Washington County, TN Animal Shelter / Facebook

“Ensemble, nous pouvons donner aux animaux sans foyer une vie qui vaut la peine d’être vécue”, conclut la structure d’accueil dans sa publication, qui a réjoui de nombreux internautes.

L’histoire d’Abel rappelle que chaque animal, même après de longs mois d’attente, peut enfin trouver la famille qu’il mérite. Sa récente adoption, survenue presque par hasard au moment d’un événement qu’il n’a finalement pas rejoint, montre à quel point la persévérance des refuges et la solidarité de la communauté peuvent changer une vie.