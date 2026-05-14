Ce chien ayant passé sa vie dehors était effrayé par le sol du refuge alors les bénévoles l'ont installé dans un chariot

Comme sa famille « ne pouvait plus s’occuper de lui », Doug a été confié au refuge de la Tri-County Humane Society de St. Cloud dans le Minnesota (États-Unis). Ce chien, qui travaillait à la ferme, passait tout son temps à l’extérieur. Lorsqu’il s’est retrouvé à l’intérieur de la structure d’accueil, le pauvre animal était complètement désorienté et n’osait pas marcher sur une surface autre que de la terre ou de l'herbe. C’est pour cette raison que ses bienfaiteurs l’ont placé dans un chariot.

« La vie en intérieur était totalement nouvelle pour Doug, alors quand il est arrivé dans notre refuge, il a fallu le porter à l'intérieur, déclare un porte-parole de la Tri-County Humane Society à la rédaction de The Dodo, pour lui, le sol était comme de la lave : il ne savait pas qu'il pouvait marcher dessus sans danger, ni ce qu'était une laisse, ni rien d'autre. »

Après avoir passé des années à travailler dehors, ce chien de ferme a été remis entre les mains bienveillantes des bénévoles, car sa famille ne pouvait plus s’en occuper. À son arrivée, le toutou de 38 kg n’osait pas poser les pattes sur le sol dur de l’établissement. Ses bienfaiteurs ont donc fait preuve d’ingéniosité pour l’aider à se déplacer sereinement.

© Tri-County Humane Society

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Un chariot pour se déplacer

Les membres de l’association ont donc installé Doug dans un grand chariot, le temps qu’il surmonte sa peur du sol. « Le chariot était destiné aux chiens opérés, mais il a parfaitement fait l'affaire pour transporter Doug d'un point A à un point B », souligne le représentant de l’établissement.

© Tri-County Humane Society

Peu de temps après avoir publié un message sur les réseaux sociaux sur Doug et sa phobie du sol, sa nouvelle famille est entrée dans sa vie ! Celle-ci possède une ferme, dans laquelle l’ex-chien de refuge s’épanouit pleinement. Il savoure chaque instant passé aux côtés de ses adoptants, qui ne peuvent plus imaginer leur quotidien sans lui.

© Tri-County Humane Society

« Ses nouveaux propriétaires disent que Doug est "l’employé du mois pour toujours" », s’amuse le porte-parole de l’organisation. En plus d’avoir mis la patte sur le foyer de ses rêves, le brave toutou a appris à marcher sur les surfaces dures, qui l’effrayaient tant. Tout est bien qui finit bien !

© Tri-County Humane Society

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Le conseil de Woopets : comment aider un chien d’extérieur à s’adapter à la vie en intérieur ?

Pour aider un toutou habitué à vivre dehors (chien de ferme, ex-chien errant…) à s’adapter à la vie en intérieur, nous vous recommandont d’avancer progressivement et avec patience. Aménagez-lui un espace calme et rassurant avec son panier, ainsi que ses jouets. Créez une routine stable pour les repas, les sorties et les temps de repos pour limiter le stress.

Nous vous invitons à encourager les bons comportements avec des récompenses, comme des friandises (éducation positive). Enfin, offrez-lui suffisamment d’exercice physique et de stimulation mentale au quotidien. Si besoin, n’hésitez pas à demander conseil à un éducateur canin pour favoriser l’intégration de votre compagnon à 4 pattes.